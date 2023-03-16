Trabzonspor'un borcu açıklandı (1)

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Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, olağanüstü genel kurul sürecindeki kulübün 31 Ocak itibari ile borcunun 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2023-03-16 11:46:08



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