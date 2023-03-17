Organları 3 hastaya can oldu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da kestiği ağacın altında kalıp, 14 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Erdoğan´ın (58) bağışlanan organları Erzurum ve Samsun'da 3 hastaya nakledildi.
Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde 1 Mart günü Mustafa Erdoğan'ın üzerine, arazisinde kestiği ağaç devrildi. Yaralanan Erdoğan, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Erdoğan´ın 14 gün sona beyin ölümü gerçekleşti. Erdoğan'ın organları, ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Erdoğan'ın böbrekleri Erzurum´da 37 ve 44 yaşlarında 2 hastaya, karaciğeri ise Samsun´da 57 yaşındaki hastaya nakledildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı SELÇUK BAŞAR
2023-03-17 11:36:29
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