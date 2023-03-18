Otomobil, duvarı aşarak alt yola düştü; sürücü öldü

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Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da kontrolden çıkıp, 25 metre yüksekliğindeki duvarı aşarak alt yola düşen otomobilin sürücüsü Ömer Yılmaz (42), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi´nde meydana geldi. Ömer Yılmaz'ın kullandığı 61 AEP 826 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı süren yolu çevreleyen duvardan alt yola düştü. 25 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobilde sıkışan Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Ömer Yılmaz´ın cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası hastane morguna götürüldü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR

2023-03-18 12:05:44



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