Trabzon´da oryantiring yarışları heyecanı



TRABZON,(DHA)Trabzon'da Okul Sporları Oryantiring Yıldızlar ve Gençler Yarışları, 180 sporcunun katılımıyla yapıldı. Heyecan dolu yarışmalarda sporcular, kendi yaş düzeyinde hazırlanan zorlu rotalarda koştu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´nce düzenlenen, 180 sporcunun katıldığı Okul Sporları Oryantiring Yıldızlar ve Gençler Yarışmaları heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Yarışmalar, Trabzon Üniversitesi Yerleşkesi içeresinde tek etap halinde ve kendi yaş düzeyinde hazırlanan birbirinden zorlu rotalarda koşuldu. Sporcular, alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulabilmek için mücadele verdi. Soğuk havada, zorlu parkurun son hedefine varabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcuların gayretleri nefes kesti. Yarışmaların ardından hedefleri en hızlı şekilde bulan ve kendi kategorisinde ilk dörde giren ferdi sporcular ve takım halinde okullar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yarışmalar hakkında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Sporun beşiği olan Trabzon'umuzda gençlerimiz için eğitim-öğretim hayatlarının ayrılmaz bir parçası okul sporları. Dinamik ve başarılarla dolu bir eğitim hayatını sporla harmanlamak ve lisanlı sporcu olmak çok önemli. İlimiz bu spor branşı açısından fiziksel olarak da çok uygun bir coğrafyaya sahip. İnanıyorum ki spora fiziksel yatkınlığı olan bu coğrafyanın gençleri, gençlerimiz oryantiringde de ilimizin adını çokça duyuracaklar" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Sinan UÇAR

2023-03-19 16:09:48



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