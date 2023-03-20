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Tuna: Trabzonspor, kendi teknik direktörünü yetiştirmeli

DHA

Tuna: Trabzonspor, kendi teknik direktörünü yetiştirmeli


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, "Trabzonspor kendi teknik direktörünü ve yöneticisini yetiştirme kabiliyetini geliştirip, sürdürebilir hale getirmelidir. Rakiplerimiz, gelecekte hem kendi kulüplerine hem de Türk futboluna hizmet edecek kaliteli teknik adamlar yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.
Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, 25-26 Mart tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde yazılı açıklama yaparak, yeni seçilecek yönetime tavsiyelerde bulundu. Görevde oldukları dönemde kazandırdıkları başarılar için Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Erol Tuna, Ertuğrul Doğan´ın başkan adaylığını da devamlılığın sağlanması adına değerli bulduğunu belirtti. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören´in kulübün içinde olduğu durum ve iyileştirme yollarına yönelik tavsiyelerini desteklediğini ifade eden Tuna, göreve gelecek yeni yönetimin bu önerileri dikkate almasının yararlı olacağını kaydetti.
`HIRS UĞRUNA YAPILAN TRANSFER TAKIM RUHUNU OLUMSUZ ETKİLER´
Ertuğrul Doğan başkanlığında seçilecek yeni yönetime sürdürülebilir başarı ve ekonomi adına önerilerde bulunan Tuna, "Saha performansındaki yol haritası, belli bir yüzdede olmak şartıyla öze dönüş, kulüp performansında ise ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda performansı üst seviyelere çıkartmak olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bedeli her ne olursa olsun gereksiz veya bir hırs uğruna yapılan her transfer, takımın ruhunu olumsuz etkileyeceği gibi bedeli yöneticiler tarafından ödense bile bu bedelin nihayetinde kulüp kasasından çıkacağı aşikârdır. Bugün karşı karşıya kaldığımız sıkıntıların esas nedeni de budur. Her başkanımız, her yöneticimiz, 'Trabzonspor´umuzun kimsenin cebine sığmayacağı' mesajını verip, gereğini yapmalıdır" dedi.
`TRABZONSPOR KENDİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ YETİŞTİRMELİ´
Trabzonspor´un futbol kimliğine göre takım oluşturması için teknik direktörlerin futbolcu transferinde tavsiye ve danışmanlık hizmeti almasının yararlı olacağını belirten Tuna, "Saha tarafında teknik direktörlerin futbolcu alımları hakkındaki görüşleri elbette önemlidir ama yüzde yüz etkili ve etkin olmamalıdır. Trabzonspor yönetimi, `bu konuda her zaman başarılı olmuş geçmiş kuşağından´ yardım, destek ve danışmalıklar alarak salt teknik direktörüne göre değil, Trabzonspor´un futbol kimliğine göre takım oluşturmalıdır" ifadelerini kullandı.
Tuna, "Trabzonspor kendi teknik direktörünü ve kendi yöneticisini yetiştirme kabiliyetini geliştirmeli ve sürdürebilir hale getirmelidir. Rakiplerimiz, gelecekte hem kendi kulüplerine hem de Türk futboluna hizmet edecek kaliteli teknik adamlar yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-20 10:33:28

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