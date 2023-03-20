Depremde anne ve babasını kaybeden Doğukan, Trabzon'da evlendi



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Osmaniye'de, anne ve babasını kaybeden Doğukan Arda Barık (22), Almanya'da yaşayan Azra Tayircik (19) ile Trabzon'da kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depreme Osmaniye'de yakalanan Aynur-Doğan Barık çifti, yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatlarını kaybetti. Aynur Barık memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde, eşi Doğan Barık Osmaniye'de toprağa verildi. Deprem sırasında dışarıda olduğu için sağ kurtulan Barık çiftinin oğlu Doğukan Arda Barık, afet sonrası Trabzon'da yakınlarının yanına yerleşti. Doğukan Arda Barık, depremde bazı yakınlarını kaybeden ve Almanya'da yaşayan Azra Tayircik ile dünya evine girmek için Ortahisar Belediyesi'ne nikah başvurusunda bulundu. Tayircik ile Barık, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahla evlendi. Nikahta şahitlik yapan Vali İsmail Ustaoğlu da çifti tebrik edip evlilik cüzdanını ise geline verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR

2023-03-20 12:13:40



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