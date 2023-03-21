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Sürmene'de sahile ölü yunus vurdu

DHA

Sürmene'de sahile ölü yunus vurdu


Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.
Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde kumsalda hareketsiz yunusu gören vatandaşlar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü´ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarasına rastlanmayan yunus, sahilden kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ
2023-03-21 13:38:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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