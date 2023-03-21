Sürmene'de sahile ölü yunus vurdu

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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi'nde kumsalda hareketsiz yunusu gören vatandaşlar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü´ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusun ölü olduğunu belirledi. Vücudunda kesici ya da delici alet yarasına rastlanmayan yunus, sahilden kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Salim SARIKOÇ

2023-03-21 13:38:38



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