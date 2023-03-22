Down sendromlu çocukların tasarladığı çantalar TS Club´da

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, geliri down sendromlulara bağışlanacak olan, down sendromlu çocukların çizimlerinden hazırlanarak tasarlanan bez çantaları TS Club mağazalarında satışa çıkardı.
Trabzonspor kulübü, Türkiye Down Sendromu Derneği ile iş birliği yaparak down sendromuna karşı farkındalık yaratmak ve yardım sağlamak üzere yeni bir çalışmaya imza attı. Bordo mavililerin resmi ürünlerinin satıldığı TS Club internet sitesi ve mağazalarında, down sendromlu çocukların çizimlerinden esinlenerek tasarlanan bez çantalar satışa sunuldu. Down sendromlu çocukların sevgi, neşe, mutluluk ve heyecanlarını yansıttığı ürünler beğeni topladı. Çantaların satışından elde edilecek gelirin Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacağı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-22 15:06:55
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