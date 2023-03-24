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Trabzon'da 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 32 tutuklama

DHA

Trabzon'da 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 32 tutuklama


Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 32'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 20 Mart'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Akçaabat, Ortahisar, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde teknik takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 72 ekip, 310 polis ve özel harekat personelinin katıldığı ve 6 narkotik köpeğin de kullanıldığı baskınlarda 48 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 32'si 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez SELÇUK BAŞAR
2023-03-24 10:33:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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