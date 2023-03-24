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Ertuğrul Doğan: Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor´u sürdürülebilir hale getirmek

DHA

Ertuğrul Doğan: Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor´u sürdürülebilir hale getirmek


Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan, "Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor´u sürdürülebilir hale getirmek. Camiamızın belli gerçekleri var, bunu göz ardı edemeyiz. Yarışın içinde olacağız. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düzeltmek, hem altyapıyı düzenlemek, hem bu takımı yarıştırmak zorundayım" dedi.
Trabzonspor´da hafta sonu gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde kente gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu listesindeki Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Derviş Köz, Nevzat Kaya ve Kemal Ertürk eşliğinde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanlığı´nı ziyaret etti. Divan Başkanı Ali Sürmen ve kurul üyeleriyle görüşen Doğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
SÜRMEN: AĞAOĞLU İLE BİRLİKTE TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİLER
Trabzonspor asbaşkanı ve başkan adayı Ertuğrul Doğan´ın 2018 yılından bu yana Trabzonspor´da üst düzey mevkilerde görev yaptığını belirten Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Şampiyonlukta Ahmet Ağaoğlu ile birlikte büyük pay sahibi olarak Trabzonspor tarihine geçtiler. Şimdi de olağanüstü kongre kararı gereği Ertuğrul Doğan asbaşkanımız, başkanlığa talip oldu. Hem bu zor zamanda talip olmasından dolayı, hem de bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
"TRANSFER YÖNETMELİĞİ OLMALI´
Yeni yönetim kurulunun başarılı olmalarını dilediklerini belirten ve camia adına beklentilerini sıralayan Sürmen, "Camia adına da kurul adına da Trabzonspor´un menfaatine olan her konuda yanlarında olduk ve olacağız. Tek başına bir yönetim kurulunun camianın bu kadar sıkıntılı sürecinde belki zamanında yetmeyebilir çözüm önerilerinde de sıkıntıları olabilir. Bu durumda elbette fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bu Trabzonsporlu olarak herkesin görevidir. Trabzonspor´un geçmişinden bugüne başarılarının altında hep altyapıya önem verildiği dönemler vardır. 2018´de keşke olmasaydı dediğimiz transfer yasağıyla 5-6 milli oyuncu çıkardık altyapıdan. Demek ki, altyapıya önem verildiği zaman, orası doğru organize edildiğinde, eş dost muhabbeti ile değil gerçekten hak edenlerin oraya atanması ve başarısız olanlarla ilişkilerin kesilmesiyle alt yapının düzeleceği kanaatindeyim. Tüzük çalışmaları da devam ediyor. Ortada bir taslak var ve geliştirilerek en kısa zamanda kongresinin yapılması gerekmektedir. Bütün camianın beklentisi, yöneticiler, futbolcular, hocalar, çalışanlar keyfi olmamalı. Bunların yönetmeliği olmalı. Transfer yönetmeliği olmalı. Bir futbolcu transferinde hangi şartlar Trabzonspor´a uygundur onun yönetmeliği olmalıdır. İhtiyaçlar hangi yönlerdense, bu konuda başkanımız Ertuğrul Doğan´dan iyi bir çalışma yapmasını bekleriz" ifadelerini kullandı.
DOĞAN: HERKESE İHTİYACIMIZ OLACAK
Hava muhalefeti nedeniyle geciktiğini belirten ve özür dileyerek söze başlayan Ertuğrul Doğan, Divan Başkanlık Kurulu üyelerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Gelecek planları ve kulübün içinde olduğu durumla ilgili değerlendirmeler yapan Ertuğrul Doğan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Trabzonspor ile alakalı tüm süreçlerde yanımızda oldular. Teşekkür sunarız. 5 yıldır Trabzonspor´un içerisindeyim. Trabzonspor´un geldiğimiz şu durumda artık belli başlı sorunları olduğunu herkes biliyor. Ekonomik anlamda ve özellikle altyapıda. Gerçekten artık altyapının çok planlı ve düzgün hareket etmesi gerekmekte. Ekonomisini yönetilebilir hale getirmek zorundayız. Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz. Birilerinin desteğiyle değil, artık kendi ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Belli başlı çok ciddi planlamalar lazım. Planlarımız çok net hazır. Neyi, nasıl yapacağımızı, kimlerden destek isteyeceğimizi biliyoruz. Açık olarak söylüyorum. Ana hedefim, ekonomik olarak Trabzonspor´u sürdürülebilir hale getirmek. Camiamızın belli gerçekleri var, bunu göz ardı edemeyiz. Yarışın içinde olacağız. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi düzeltmek, hem altyapıyı düzenlemek, hem bu takımı yarıştırmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm ve bu şehrin ne istediğini biliyorum. Bu Trabzonspor camiasının tüm değerleriyle yapabileceği bir şey. Divandan iş adamlarımızdan şehrin büyüklerinden herkese ihtiyacımız olacak. Sözünü net olarak veriyorum. Bu süreci açık şekilde yöneteceğiz. Trabzonspor nerede ne yapıyor, hangi projeleri geliştiriyor, bunu sürekli olarak paylaşacağız."
"ALTYAPININ TRANSFER YASAĞI OLMADAN YUKARIYI BESLEMESİ LAZIM´
Bordo mavili kulübe 2018 yılında gelen transfer yasağını hatırlatan Doğan, "Bizim dönemimizde gelen bir çok oyuncu var ve Trabzonspor alt yapısının planlamasının olması lazım. Bu planlamanın transfer yasağı veya başka ekonomik duruma gerek kalmadan yukarıyı beslemesi lazım. Altyapı konusunda 1 yıldır Double-Pass firmasıyla çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmaları herkese bir toplantıyla anlatmak istiyoruz. Bu çalışmanın sonuna gelindi. Burada ana amaç, Trabzonspor´un altyapısı planlaması. Raporlamaları hazır. Önümüzdeki günlerde tek tek paylaşacağız. Yol haritasını beraber belirleyeceğiz. Bu dönemde en önemli konu camianın bir olması. Biz olağanüstü kongreye tek liste olarak giriyoruz ama tek yürek olarak çıkarsak bu işin üstesinden geliriz. Kongremiz tüm camiaya hayırlı olsun. İnşallah camiaya mahcup olmayacağız" diye konuştu.
`SÜRECİ DAHA FARKLI ŞEKİLDE AŞACAĞIZ´
Yakın zamanda ödenmesi gereken acil borçların olduğu ve projelerin nasıl hayata geçirileceği sorusuna Doğan, "Bu rakamlarda bir projenin gerçekleşmesi çok zor. Bu süreci daha farklı şekilde aşacağız. Bu paralar nereden kazanılacak, bununla alakalı çalışmalarımız var. Dönem dönem ne yapıyoruz, hangi proje üzerinde çalışıyoruz, bu konuda herkesi bilgilendireceğiz" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ertuğrul Doğan´ın, Divan Başkanlığı ziyaretinden görüntüler
-Divan Başkanı Ali Sürmen´in açıklamaları
-Ertuğrul Doğan´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-03-24 15:57:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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