Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu başladı

Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un yeni başkanının seçileceği olağanüstü genel kurul başladı. Genel kurula katılan eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile başkan adayı olan Ertuğrul Doğan'ın salonda birbilerinden uzak durmaları dikkatleri çekti.
Trabzonspor´un 18´inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonu´nda başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan´ın tek aday olarak katıldığı kongrenin ilk gününde, idari ve mali raporlar ile denetim kurulu raporları okunacak. Başkanlık görevinden istifa ederek ayrılan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, kongrenin ilk gününde genel kurul üyelerinin ibrasına sunulacak.
AĞAOĞLU KONGREDE
Trabzonspor´da başkanlık görevinden ayrılan ve yeniden aday olmayan Ahmet Ağaoğlu, kongrenin ilk gününe katıldı. Kongrede; Trabzonspor eski başkanları Nizamettin Algan ve Ahmet Celal Ataman, önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Şemsettin Hancı, İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile görüştü.
Ağaoğlu´ndan sonra salona gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, tribünlere çıkarken Ahmet Ağaoğlu ile selamlaşmadı. Ağaoğlu ile Doğan'ın salonda birbilerinden uzak durmaları da dikkatleri çekti.
Ertuğrul Doğan´ın tek aday olarak katıldığı olağanüstü kongrede oylama yarın gerçekleşecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kongre salonundan detay görüntüler
-Ahmet Ağaoğlu´nun görüntüleri
-Ertuğrul Doğan ile Ahmet Ağaoğlu'nun görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2023-03-25 10:55:05
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