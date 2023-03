(ÖZEL) Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Kafkas: İhtarı dava konusu yapmamak için 'kongre kararı alın' dedik

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Ertuğrul Doğan´ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, "İhtarı dava konusu yapmamak için `kongre kararı alın ve bunları yeni bir enerjiyle çözelim´ dedik. Tam da o yüzden bu kararı alıp kongreye gittik. Ayın 30´u itibariyle hiçbir oyuncu serbest kalmayacaktır. Yönetimlerde devamlılık esastır ve bu dönem gayet yerine oturdu diye düşünüyorum. Orhan Ak ile oradaki başarıya göre belki devam ederiz, belki yeni bir arayışa girebiliriz" dedi.

Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu´nun istifasıyla girilen olağanüstü genel kurul sürecinde önceki dönemde asbaşkan olan Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği kongrede kulübün yeni başkanı seçildi. Doğan´ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Önceki başkan Ahmet Ağaoğlu´na olağanüstü kongreye gidilmesi talebinde bulunan yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Kafkas, takıma teknik adam arayışı, futbolcuların alacakların karşılık olarak kulübe çektiği ihtarlar ve bekleyen acil ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Ahmet Ağaoğlu dönemindeki yenilenme talebi ve olağanüstü kongreye giden süreci değerlendiren Kafkas, kulübün gelecek planlarına dair konuştu.

´31 MART´A KADAR 300 MİLYON TL´NİN ÜZERİNDE ÖDEMEMİZ VAR´

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni dönemde öncelikli hedefin mali yükü azaltıp sürdürülebilir ekonomi planını hayata geçirmek olduğunu söyleyen Zeyyat Kafkas, ay sonuna kadar 16 milyon Euro´ya yakın miktarda yapılması gereken acil ödemeler olduğunu açıkladı. Kafkas, "Trabzonspor´un önünce öncelikle ekonomik bir problem var. Biz bunu çözüp, sürdürülebilir hale getirmenin peşindeyiz. Ertuğrul beyin açıkladığı gibi, ilk hedefimiz bu. Tabi bu bir süreç ama daha öncesinde 31 Mart´a kadar 300 milyon TL´nin üzerinde 16 milyon Euro civarı bir ödememiz var. Her kulüp gibi bizim de `borcu yoktur´ yazısı almamız gerekiyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Kongre kararı almamızın ana sebeplerinden bir tanesi buydu. İlk etapta bunları çözmek istiyoruz" dedi.

`POPÜLİZMLE TRANSFER VEYA ÜRET-YARIŞ MODELİ´

Şampiyonluk sonrasında sürecin sağlıklı yönetilemediği ve transfer planlamasında hata yapıldığını açıklayan Kafkas, "Geleceğe umut dersek, Trabzonspor her zaman yarışın içerisinde olur ama yarışın içerisindeyken popülizm yaparak olmak da var. Bizim, şampiyonluktan sonra yaptığımız yanlış planlama gibi. Çok iyi oyuncuları alıp maliyetleri, şampiyonluğun verdiği enerjiyle çok hesaplamadan bugünlere geldiğiniz zaman beklenti olan gelirlerde aksama olursa, deprem olur afet olur, her şey olur ve sizin önünüz bir şekilde tıkanır. Popülizmle bir transfer yapmak var, bir de yine yarışın içinde olmak için üret-yarış modeli var. Biz bundan sonra sürdürülebilir bir ekonomik model, üretip yarışmanın içerisine girecek bir Trabzonspor hedefliyoruz" diye konuştu.

`ORHAN AK İLE BAŞARIYA GÖRE DEVAM EDEBİLİRİZ´

Abdullah Avcı´yla anlaşılarak yolların ayrılması sonrasında yeni teknik adam arayışına dair açıklama yapan Kafkas, Avcı´nın yardımcı antrenörü Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam edilebileceğini işaret etti. Yeni teknik adam olarak listelerinde çeşitli isimler olduğunu belirten Kafkas şöyle konuştu;

"Abdullah hoca ayrıldıktan sonra Orhan hocaya rica ettik, kendisi de bizi kırmadı. Kongre sürecinde Trabzonspor´u yalnız bırakmayarak görev aldı, takımı çalıştırıyor. Önümüzdeki süreçte kısa dönemde teknik anlamda bir karar vereceğiz. Orhan Ak ile oradaki başarıya göre belki devam ederiz, belki yeni bir arayışa girebiliriz. Bugünden de girebiliriz. Sayın başkan dün ifade etti, yönetim kurulunda herkes fikrini söyleyecek ve sonra yol haritası çizeceğiz. En geç 1-2 gün içerisinde nasıl bir yol izleneceğini Ertuğrul bey kamuoyuna açıklayacak."

`BELLİ İSİMLER VAR´

Bordo mavili kulübe yeni hoca olarak Fatih Terim, Sergen Yalçın, Vincenzo Montella, Fatih Tekke gibi isimlerin transfer edileceği iddialarını yanıtlayan Kafkas, "Listemizdeki isimler içerisinde görev yapmayanlar ve şu anda görevde olan hocalar belli. Görev yapanlarla etik olarak Trabzonspor camiası hiçbir zaman bir konuşma içerisine girmez. Belli isimler var. Her isim konuşulabilir ama gerçekçi olmak lazım. Şu an takımın başın bir hoca var zaten. Sezon sonuna kadar böyle mi devam edelim yoksa bugünden mi bir hamle yapalım, bunun kararını yönetim kurulu verecek. Yönetim kurulu o konuda tüm yetkiyi başkana verecek ve sayın başkan da karar verecek" dedi.

`UEFA´DAN MEN OLMAYA KADAR GİDEBİLİR´

Ay sonuna kadar yapılması gereken acil ödemeler olduğunu belirten Kafkas, "Geçtiğimiz 10 gün içerisinde yoğun şekilde 100 ila 130 milyon TL arası sponsorluk, loca uzatması, reklam ve hibe adı altında bir kaynak sağladı sayın başkan. Bugün de saat 13.00´te toplantısı var. Önümüzde çok kısa müddette, 320 milyon TL civarı bir ödeme var ve bu bir şekilde halledilecek. Halledemezsen `borcu yok´ yazısı alamıyorsun ve UEFA´dan men olmaya kadar gidebiliyorsun. Öncelikle bunu aşalım. Sayın başkanın 5 yıllık bir makro planı var. Ne kadarını uygulamak bize nasip olur, bu zaman içerisinde başarıyla endeksli olarak gidecek. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

`HERKESİN ANLAYIŞLI OLMASI GEREKİR´

Ahmet Ağaoğlu yönetimindeyken olağanüstü kongre olması talebinde bulunduğu sorusunu yanıtlayan Kafkas, "Bir tek ben değilim. Eski yönetimden 6-7 kişiyiz. Yönetimlerde devamlılık esastır ve bu dönem gayet yerine oturdu diye düşünüyorum. Yeni katılan arkadaşların enerjisi, bizlerin süreçte yaşadığı bilgi ve birikimin hepsini bir araya getirdiğimizde bence başarılı bir süreç olacaktır. Bu arada o şampiyon kadromuzda başta sayın Ahmet Ağaoğlu olmak üzere bütün yönetici arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biz aynı camiadayız, birlikteyiz. Görüş farklılıkları olabilir ama Trabzonspor adına herkes doğru bildiğini ortaya koyduğu için, herkesin anlayışlı olması gerekir" diye konuştu.

`KONGRE KARARI ALIN DEDİK´

47´nci dönem faaliyet raporlarına yansıyan, 10 futbolcunun menajerinin halihazırda kulüpten alacaklarına yönelik şu an bir icra süresinin olmadığı söyleyen Kafkas şöyle konuştu:

"İcra veya mahkeme yok, yanlış bilgi. Sadece 3-4 tane oyuncunun çektiği ihtarlar var. 15-20 gün önce iki tanesi ihtar çekmişti. Toplam 5-6 oyuncu ihtar çekti ki bu doğal haklarıdır. Neticede emeğinin karşılığını almak için futbol oynuyorlar. Zaten bu süreçte biz, ihtarı dava konusu yapmamak için `kongre kararı alın ve bunları yeni bir enerjiyle çözelim´ dedik. Tam da o yüzden bu kararı alıp kongreye gittik. Hepsi halledilecek. Ayın 30´u itibariyle hiçbir oyuncu serbest kalmayacaktır. Problem yaşamayacağız. Bunun garantisini veriyoruz ama öbür taraftan, oyuncularla yolların ayrılması konusunda ise, zaten bizim sıkıntımız, yıllık 40 milyon Euro´yu aşan bütçe. Gelirlerine baktığınız zaman, Trabzonspor´un gelirleri faizi karşılamıyor. Süper Lig´de 1 maç kazandığımız zaman bütün kulüplerin en büyük gelir kaynağı yayın gelirleriydi. 2018 yılında ilk geldiğimizde, yayıncı kuruluş adına federasyondan 700 bin Euro civarı galibiyet primi alıyorduk. Şimdiyse 120 bin Euro bandında. Bu rakam bizim bir deplasman masrafımızı, otel ve uçak paralarını karşılamıyor"

`BORÇ 2 MİLYARA DÜŞTÜĞÜ ZAMAN DA KUTLAMALAR YAPILMASINI İSTİYORUM´

Ödemeleri azaltmak adına ilk etapta kadro maliyetini düşürmeyi istediklerini söyleyen Kafkas, "Gerçekten birim 20-25 milyon bandını geçmeyen bir oyuncu bütçemiz olması gerekiyor ve aynı şekilde üretip yarışma modeliyle sürdürülebilir ekonomik modeli ortaya koymamız gerekiyor. Hayalci olmamak gerekiyor. 10 sene sonra gelen şampiyonluğumuzu çok güzel kutladık, dünyaya örnek kutlamalar oldu. Çok gurur duyduk. Hepimiz çok heyecan yaşadık ama bugün borç 3 milyara dayandıysa, 2 milyara düştüğü zaman da kutlamalar ve alkışlamalar yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

