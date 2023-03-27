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Cornelius´un menajeri: Mali yükümlülükler yerine getirilmedi

DHA

Cornelius´un menajeri: Mali yükümlülükler yerine getirilmedi


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´dan ayrılarak sezon başında Kopenhag´a transfer olan Andreas Cornelius´un menajeri Per Steffensen, bordo mavili kulüpten alacaklarına ilişkin, "Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok. Kişisel görüşüm, kulüpler mali yükümlülüklerini yerine getiremediğinde yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bu burada olmadı" dedi.
Trabzonspor´un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunun başında Parma´dan transfer edilen Andreas Cornelius´un menajeri Per Steffensen, Trabzonspor´un olağanüstü kongresinde 47´nci dönem faaliyet raporlarına yansıyan borçların basında yer alması sonrasında, kulüpten alacaklarına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Per Steffensen, Trabzonspor´un Cornelius´un transferi için yapılması gereken ödemeleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geciktirdiğini öne sürdü.
`KULÜBÜN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU´
Danimarkalı oyuncunun Parma´dan bordo mavili kulübe transfer sürecini anlatan Per Steffensen, "9 Ağustos 2021'de bizi İtalya'dan götüren özel jetten indiğimizde Karadeniz'deki Türk şehri Trabzon havalimanında tezahüratlarla mutlu bir şekilde taraftarlar tarafından karşılandık. Transferde pazarlık süreci aylarca sürmüştü. Bu süreçte herkes gibi biz de daha önce maaşların eksik ve gecikmiş ödemelerinin tüm hikayelerini biliyorduk ve bu nedenle çok soruşturma yaptık. Sonuç olarak Cornelius, ekonomik olarak kazançlı bir anlaşmaya imza attı ve sportif düzeyde birçok başarı hikayesine ulaştı. Kulüp 38 yıl boyunca şampiyonluk kupasını tekrar kaldırabilmeyi bekledikten sonra sezonu Türkiye şampiyonu olarak kapattı. Cornelius kulübün en golcü oyuncusu oldu" diye konuştu.
`DEPREM FACİASININ EKONOMİK BOZULMAYA NEDEN OLDUĞU GÖSTERİLİYOR´
Trabzonspor´un Cornelius transferindeki ödemeleri geciktirmesinin ekonomik kriz ve depremle ilgili olmadığını belirten Per Steffensen, "Trabzonspor Kulübü'nün bana borcu ve yazılı anlaşmalardan doğan bir sürü alacak var. Cornelius'un menajeri olduğum doğrudur. Ödemelerin gecikmesiyle ilgili, Türkiye'de yaşanan deprem faciasının ekonomik bozulmaya neden olması gerekçe olarak gösteriliyor. Bu şeylerin birbirine karıştırılması tamamen yanlış ve mantıksız. Trabzonspor en geç bana 1 Temmuz 2022'de ödemeliydi. 2021 yazından dönen başkan ve teknik direktör artık hem geçmişte kaldı hem de yeni bir kulüp başkanı seçildi. Andreas Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok. Kişisel görüşüm, kulüpler mali yükümlülüklerini yerine getiremediğinde yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bu burada olmadı. Son olarak Trabzonspor'a karşı kişisel olarak hiçbir şeyim olmadığını vurgulamak istiyorum. Kulübe başarılar diliyorum ve nice güzel, yardımsever ve iyi insanlar tanıdım" ifadelerini kullandı.
MENAJERİNE 1 MİLYON 406 BİN TL DAHA ÖDEME YAPILACAK
Bordo mavili kulüpten alacakları nedeniyle dava açan Andreas Cornelius´un davasının halen sürdüğü, 47´nci dönem faaliyet raporunda yansımıştı. Raporda, 1 milyon 411 bin TL ve 3 milyon 529 bin 721 TL toplam alacağı bulunan menajerine 1 milyon 406 bin TL daha ödeme yapılması gerektiği yer almıştı. Trabzonspor´un şampiyonluğunda büyük payı bulunan Cornelius, bordo mavili formayla çıktığı toplam 49 maçta 20 gol ve 6 asist katkısı olmuştu. Parma´dan 4 yıllığına transfer edilen ve yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret verilen Danimarkalı golcü, bordo mavili takımda oynadığı 1 sezonun ardından Kopenhag´a 6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-03-27 10:36:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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