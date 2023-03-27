Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam

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Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor´da Abdullah Avcı´nın ayrılığı sonrasında takımı çalıştıran yardımcı antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam edileceği açıklandı.

Trabzonspor´un olağanüstü genel kurulunda göreve gelen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda teknik direktör konusunu görüştü. Kongre sürecinde anlaşılarak yolların ayrıldığı Abdullah Avcı´nın yerine geçici süre takımı çalıştıran yardımcısı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-27 20:05:27



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