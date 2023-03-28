Trabzon'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı



Selçuk BAŞARSalim SARIKOÇ/TRABZON, (DHA)TRABZON´da Karadeniz Sahil Yolu´nda karşı şeride takla atarak geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Geçtiği şeritte ters dönen otomobildeki Özgür Aydın (22) ile Mücahit Sarı (23), hayatını kaybetti, diğer araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu´nda meydana geldi. Giresun istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak geçtiği karşı şeritte 61 NA 722 plakalı otomobil ile çarpıştı. Takla atan otomobil ters dönerken, diğer otomobil de refüje çıktı. Ters dönen otomobildeki Özgür Aydın ile Mücahit Sarı, kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer araçtaki Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Salim SARIKOÇ

2023-03-28 10:42:07



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