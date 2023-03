Ertuğrul Doğan: Atacağımız her adımda, şeffaflık sözünü veriyorum

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, "Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık sözünü veriyorum" dedi.

Trabzonspor´da Ahmet Ağaoğlu´nun ardından göreve gelen Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamayla camiasına seslendi. Doğan, "Dün itibarıyla resmi olarak görevimize başlamış bulunmaktayız. Bu süreçte bizlere destek veren, eleştirileriyle yol gösteren camiamızın saygıdeğer insanlarına teşekkür ediyorum. Kulübümüz bir değerler bütünüdür. Hepimiz bu çatının altında Bordo ile Mavi´yiz, iki renk tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de `inada´ sahibiz" şeklinde konuştu.

`SABIR VE DESTEK İSTİYORUM´

Yakın zamanda plan ve projelerini açıklayacağını belirten Doğan, "Öncelikle sizlerden `sabır´ ve `destek´ istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor rahmetli gazeteci Cevat Ocak´ın kitabında ifade ettiği gibi, "O´na hayat verenlerin hayatıdır." Bu ilkeden hareketle sözlerime son verirken camiamıza temel ilkemiz olacak "Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık" sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

