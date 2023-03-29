Doğu Karadeniz'de fırtına etkisi; çatı uçtu, ağaç devrildi (3)

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VAKFIKEBİR'DE HALI SAHANIN TEL ÖRGÜLERİ VE DİREKLERİ YIKILDI

Trabzon'da 1 saat etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına Vakfıkebir ilçesinde de hasarlara yol açtı. İlçede ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü. İçe sahilinde şiddetli fırtına, halı sahayı çevreleyen demir direklerin yıkılmasına, tel örgülerin devrilmesine neden oldu.

Öte yandan, yola devrilen ağaçları kaldırmaya çalışan Vakfıkebir Belediyesi personeli Coşkun Baştan da bacağına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tedaviye alındı. (DHA)Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selçuk BAŞARAleyna KESKİN

2023-03-29 00:33:02



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