Orhan Ak: Her maçı kazanabilecek kapasitemiz var

Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!



Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor´da Abdullah Avcı´nın ayrılığının ardından takımı yöneten Orhan Ak, "Lige bakınca istediğimiz sırada değiliz ama her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Bizim için özellikle salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı çok daha önemli" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig´in 27´nci haftasında oynanacak Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. İdman öncesinde sezon sonuna kadar takımı yönetmesi konusunda anlaşma sağlanan Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Ak, yarın itibarıyla Gbamin haricindeki oyuncular ile tam kadro bir şekilde antrenmanların devam edeceğini belirterek, "Adana Demirspor maçı ile başlayan süreç, özellikle başkanımızın bize güvenmesi bizi mutlu etti. Olağanüstü bir şey olmadığı ve sıkıntı olmadığı sürece inşallah sezonu birlikte tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"KALİTELİ BİR EKİBİMİZ VAR"

Teknik ekibe yeni takviyeler yapıldığını ifade eden Orhan Ak, "Hepsi Türkiye´den kendini ciddi anlamda kanıtlamış, çok değerli insanlardan bir ekip oluşturduk. Özellikle burada Fatih Terim ve Aykut Kocaman'a çok teşekkür ederim. Bu konuda bana yardımcı oldular. Şu an sadece 1 kişi daha dahil olabilir. Onun dışında gayet kaliteli bir ekibimiz var. Kendimize de, ekibimize de, oyuncularımıza da güveniyoruz" diye konuştu.

"SEYİCİYLE BERABER O GÜVENİ SAĞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını değerlendiren Ak, "Lige bakınca istediğimiz sırada değiliz ama her maçı kazanabilecek kapasitemiz var. Yeter ki o birlikteliği, saha içinde beraber hareket eden, enerjisi yüksek, coşkulu, mücadele eden bir takım oluşturduğunuz zaman yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bizim için özellikle salı günü deplasmanda oynayacağımız kupa maçı çok daha önemli. Adana Demirspor maçı çok ciddi bir geri dönüş oldu oyunculardan. Seyirciyle beraber o güveni sağladığımızı düşünüyorum. İnşallah o güven devam eder" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Orhan Ak´ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-03-29 17:44:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.