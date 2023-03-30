KTÜ´lü öğrenciler, insansız su üstü aracıyla dünya ikincisi



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)-Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, tasarladıkları insansız su üstü aracıyla, ABD´de düzenlenen yarışmada, dünya ikincisi oldu.

KTÜ öğrenci topluluklarından KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında ABD´nin Florida eyaletinde düzenlenen 13´üncü RoboBoat 2023 Elektrilkli Otonom Su Üstü Araç Yarışması'na katıldı. Dünya genelinden 28 takımın katıldığı yarışmada, Türkiye´yi temsil eden ilk ve tek ekip olan KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, kendi tasarladıkları insansız su üstü araçlarıyla dünya ikinciliğini elde etti. 5 kişiden oluşan takımın üyeleri, mutluluklarını "Ülkemizi temsil etmek ve gururlandırmak adına çıktığımız bu güzel yolda bizleri desteklediğiniz, bu süreçte üretken gençlerin yanında olduğunuz ve bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle paylaştı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencileri tebrik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-03-30 11:33:34



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