TRABZON'un Of ilçesinde iskele kurulu dış cephesinde tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda, tadilat için dış cephesine iskele kurulu 5 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, binadan da siyah dumanlar yükseldi. Binada oturanlar dışarı çıkarken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntülerHaber: Selçuk BAŞAR Kamera: OF (Trabzon), (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Trabzon / Of Selçuk BAŞAR
2023-04-01 00:15:59
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