Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Trabzonspor ile kardeş takımız

"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları incitici ve üzücü"Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. O dönem Kayserispor ve başka Anadolu kulüplerinin taraf olması ve Trabzonspor'un başarısını kutlamaması doğru davranışlar değil. Bu Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Trabzonsporlu yönetici Derviş Köz'ün de yer aldığı ziyarette iki kulüpten de dostluk mesajları verildi.

TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ KÖZ: ARAMIZDA UZUN YILLARDIR DOSTLUK VAR

Her iki camianın dost ve kardeş olduğunu söyleyen Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Derviş Köz, "Trabzon ve Trabzonspor olarak Kayseri ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Sahada rekabet ve maçtan sonraları dostlukların devam edeceğini biliyoruz. Arada bir kırgınlıklar olabiliyor ama kırgınlıklar da dostlar arasında olur. Kayseri ile bizim aramızda uzun yıllardır dostluk var. Ufak tefek olayların bu dostluğa zarar vereceğini sanmıyorum. 61'inci dakikadaki Trabzon bağırmalarını biz de özledik. Onlar bizim kardeş kulübümüz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR BASIN SÖZCÜSÜ SAMET KOÇ: BİRKAÇ YILDIR GELİŞEN OLAY VE KONTROLDEN ÇIKAN AÇIKLAMALARIN ARKASINDA DEĞİLİZ

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Biz de Kayseri olarak depremden etkilenen şehirlerden biriyiz. Yıkım ve can kaybı yok ama bine yakın ağır hasarlı binamız var. Bunlar Maraş ve Hatay gibi şehirlerin yanında çok önemsiz kalıyor. Birlik ve beraberliğin her zamankinden çok daha kıymetli olduğu dönemi yaşıyoruz. Hem Trabzon hem de Kayserispor camiasının birlikte olması, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik. Hem Trabzon şehri hem de Trabzonspor yönetiminden çok güzel ev sahipliği gördük. Biz Anadolu kulübüyüz. Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Ben de geçmişi taraftarlığa dayanan yönetici olarak 61'inci dakikada Trabzon sesleri ile stadı inleten bir taraftar grubunun mensubuyum. Bunun Trabzon'da da yinelendiğini biliyorum. Karşılıklı bu kırgınlıkların giderilmesi anlamında bu maçı fırsat olarak görüyoruz. Bugün her ne kadar rakip olsak da oyun, mücadele sahada kalacaktır" diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN BAŞARISININ KUTLANMAMASI DOĞRU DEĞİL"

Kayserispor camiasının, geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'u kutlamamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Koç, "Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğu bence çok kıymetli. Bizde bunu taraftar olarak mutlulukla ve memnuniyetle karşıladık. Bu coşkuyu yaşamak isterdik. Tabi Trabzonspor'un şampiyon olması İstanbul kulüpleri açısından, beğenilen ya da istenilen durum değil. O dönem Kayserispor ve başka Anadolu Kulüplerinin taraf olması ve Trabzonspor'un başarısını kutlamaması doğru davranışlar değil. Bu Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor. Biraz daha dikkat edilebilirdi. Biz yeni yönetimde bunu açık ve net olarak ifade ediyoruz ki, Trabzon bizim kardeş takımımız. Biz camia olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu geç de olsa bugün kutluyoruz. Yeni şampiyonlukların olmasını ve birlikte kutlama yapmayı isteriz" şeklinde konuştu.

"AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI İNCİTİCİ VE ÜZÜCÜ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün Onur Bulut transferi hakkında yaptığı açıklamaların incitici ve üzücü olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

