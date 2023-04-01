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Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Trabzonspor ile kardeş takımız

DHA

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Trabzonspor ile kardeş takımız


"Trabzonspor'un başarısının kutlanmaması doğru değil"
"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları incitici ve üzücü"Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. O dönem Kayserispor ve başka Anadolu kulüplerinin taraf olması ve Trabzonspor'un başarısını kutlamaması doğru davranışlar değil. Bu Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor" dedi. 
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Trabzonsporlu yönetici Derviş Köz'ün de yer aldığı ziyarette iki kulüpten de dostluk mesajları verildi.
TRABZONSPOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ KÖZ: ARAMIZDA UZUN YILLARDIR DOSTLUK VAR
Her iki camianın dost ve kardeş olduğunu söyleyen Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Derviş Köz, "Trabzon ve Trabzonspor olarak Kayseri ile uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Sahada rekabet ve maçtan sonraları dostlukların devam edeceğini biliyoruz. Arada bir kırgınlıklar olabiliyor ama kırgınlıklar da dostlar arasında olur. Kayseri ile bizim aramızda uzun yıllardır dostluk var. Ufak tefek olayların bu dostluğa zarar vereceğini sanmıyorum. 61'inci dakikadaki Trabzon bağırmalarını biz de özledik. Onlar bizim kardeş kulübümüz" ifadelerini kullandı.
KAYSERİSPOR BASIN SÖZCÜSÜ SAMET KOÇ: BİRKAÇ YILDIR GELİŞEN OLAY VE KONTROLDEN ÇIKAN AÇIKLAMALARIN ARKASINDA DEĞİLİZ
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Biz de Kayseri olarak depremden etkilenen şehirlerden biriyiz. Yıkım ve can kaybı yok ama bine yakın ağır hasarlı binamız var. Bunlar Maraş ve Hatay gibi şehirlerin yanında çok önemsiz kalıyor. Birlik ve beraberliğin her zamankinden çok daha kıymetli olduğu dönemi yaşıyoruz. Hem Trabzon hem de Kayserispor camiasının birlikte olması, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün taraftarlarımızla birlikte buraya geldik. Hem Trabzon şehri hem de Trabzonspor yönetiminden çok güzel ev sahipliği gördük. Biz Anadolu kulübüyüz. Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Ben de geçmişi taraftarlığa dayanan yönetici olarak 61'inci dakikada Trabzon sesleri ile stadı inleten bir taraftar grubunun mensubuyum. Bunun Trabzon'da da yinelendiğini biliyorum. Karşılıklı bu kırgınlıkların giderilmesi anlamında bu maçı fırsat olarak görüyoruz. Bugün her ne kadar rakip olsak da oyun, mücadele sahada kalacaktır" diye konuştu.
"TRABZONSPOR'UN BAŞARISININ KUTLANMAMASI DOĞRU DEĞİL"
Kayserispor camiasının, geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'u kutlamamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Koç, "Trabzonspor'un geçen yılki şampiyonluğu bence çok kıymetli. Bizde bunu taraftar olarak mutlulukla ve memnuniyetle karşıladık. Bu coşkuyu yaşamak isterdik. Tabi Trabzonspor'un şampiyon olması İstanbul kulüpleri açısından, beğenilen ya da istenilen durum değil. O dönem Kayserispor ve başka Anadolu Kulüplerinin taraf olması ve Trabzonspor'un başarısını kutlamaması doğru davranışlar değil. Bu Kayseri şehrinin görüşünü yansıtmıyor. Biraz daha dikkat edilebilirdi. Biz yeni yönetimde bunu açık ve net olarak ifade ediyoruz ki, Trabzon bizim kardeş takımımız. Biz camia olarak Trabzonspor'un şampiyonluğunu geç de olsa bugün kutluyoruz. Yeni şampiyonlukların olmasını ve birlikte kutlama yapmayı isteriz" şeklinde konuştu.
"AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI İNCİTİCİ VE ÜZÜCÜ"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dün Onur Bulut transferi hakkında yaptığı açıklamaların incitici ve üzücü olduğunu dile getiren Koç, sözlerini şöyle noktaladı:
"Dün Beşiktaş başkanı çok kıymetli Ahmet Nur Çebi bu konuda bazı açıklamalar yaptı ama incitici ve üzücü açıklamalar. Onur Bulut, Kayserispor ile 3 yıllık tadil sözleşmesi imzalamış ve bunu TFF'ye vermiştir. Bu imza atılırken hiçbir zorlama, kapı kapatma olayı olmamıştır. Bunun fotoğraflarını bizatihi servis etmiştik. Deprem olduğu gün TFF'ye verildiği için biraz gölgede kalmıştı. Ardından yaşananlar, açıkçası Beşiktaş kulübünün ağırlığına yakışmayan davranışlar. Bu yüzden bu konuyu uzatmanın, polemik yapmanın iki camiaya da faydası yok. Bir şekilde UÇK'ya taşındı bu konu. Biz haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Beşiktaş'ta haklı olduğunu düşünerek bu transferi gerçekleştirdi. Ama biz hataları olduğunu, hem başkana hem de kulübün idarecilerine gerekli seviyede belirttik. Bu hataları kabul etmeyerek, hukukun sonucunu beklemek isteyen kendileri. Biz de bu sürecin hukuk zeminine taşıdık. Bu dakikadan sonra tekrar dün, bu açıklamayı yapması üzücü. Bu polemiği sürdürmek istemeleri bana pek mantıklı gelmiyor. Zaten 15-20 gün sonra UÇK'dan karar çıkacak ve herkes buna saygı gösterecek. Ben futbolcunun bu polemiklerden uzak şekilde oyunu oynamasından yanayım. Bu polemikler büyüdükçe en çok oyuncu zarar görüyor. Kayserispor'un tavrını açıkladık. Biz bunu UÇK'ya taşıdık. 3 yıllık sözleşme imzaladığımız bir futbolcunun başka bir protokol adı altında bahane gösterilerek transfer edilmesi, biraz açıkçası eski tür transfere benziyor. Modern ve çağdaş futbol var. Umarım bu konuşma da son olur ve Onur Bulut konusu açılmaz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Derviş Köz'ün açıklamaları
Samet Koç'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-01 15:23:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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