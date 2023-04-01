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Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında pilot takım anlaşması

DHA

Trabzonspor ile 1461 Trabzon FK arasında pilot takım anlaşması


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor ile TFF 2´nci Lig ekibi1461 Trabzon FK arasında pilot takım anlaşması yapıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kendimize baktığımızda oyuncu potansiyeli çok yüksek bir bölgenin tam ortasındayız. Ama bu potansiyeli işleyemiyoruz, geliştiremiyoruz. Bu yüzden bu protokolü çok değerli ve önemli buluyorum" dedi.
Trabzonspor ile TFF 2´nci Lig'de mücadele eden Trabzon ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile pilot takım anlaşması yapıldı. 
Trabzonspor'un Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde stadyumda düzenlenen imza törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ve iki takımın yönetim kurulu üyeleri katıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN: ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ BULUYORUM
Trabzonspor'da oyuncu potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu nedenle anlaşmaya çok önem verdiklerini dile getiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Yola çıktığımızda önümüzdeki 5 yıllık planın en önemli parçası olacak akademi ve scouting için ciddi adımlar atacağımızı söylemiştik. Trabzonspor yönetim kurulu olarak, aldığımız karar neticesinde 1, 2, ve 3'üncü Lig´de iş birliği protokolü yapacağımız takımlar olacak. Celil bey de en değerlilerinden bir tanesi. Sayın Hekimoğlu, sadece sporda değil aynı zamanda iş dünyasında da şehrimize ve ülkemize çok büyük katma değer sağlayan önemli bir şahsiyettir. Gerek kendi kulübünde gerçekleştirdiği doğru sportif yatırımlar gerekse Trabzonspor´umuza her koşulda verdiği destekler takdire şayandır. Kendimize baktığımızda oyuncu potansiyeli çok yüksek bir bölgenin tam ortasındayız. Ama bu potansiyeli işleyemiyoruz, geliştiremiyoruz. Bu yüzden bu protokolü çok değerli ve önemli buluyorum. Önümüzdeki günlerde yine Trabzon takımlarımızdan Ofspor ile buna benzer bir protokol imzalayacağız. Bu protokolün dışında, asıl önemli konu bunu imzaya dökmek değil, asıl imzayı gönüllerde atıp beraber atmak. Bu anlaşmayı gönüllerde, fikirlerde ve akıllarda tutuyoruz. Bu protokolle akademimizden ve dışarıdan gelen yetenekli çocuklarımızın alt liglerde süre alıp tecrübe edinmesi ve Trabzonspor´umuza kazandırılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
CELİL HEKİMOĞLU: TÜRK FUTBOLU VE TRABZONSPOR´UN BUNA İHTİYACI VARDI
Trabzonspor ile yaptıkları iş birliğinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, "Gerçekten Türk futbolunun ve Trabzonspor´un buna ihtiyacı vardı. Trabzonspor ne zaman altyapıdan kopmaya başladıysa, beraber ekonomik sorunlar da başladı. O yüzden bu anlaşmayı kıymetli buluyorum. Başkanımız da ifade etti, sadece bizim kulübümüz ile değil Trabzon´daki diğer kulüplerle de bu iş birliği yapılacak. Kamuoyunda bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmek için şunu da söyleyeyim; geçmişteki 1461 ile yapılan anlaşma gibi olmayacak, burası farklı. O yüzden hedeflerin bir sonu yok. Geçmişte hatırlandığı üzere TFF izin vermediği için 1461 lige çıkamamıştı, şimdi öyle bir durum yok, önümüz açık. Başkanım çok güzel anlattı, Trabzonspor A Takımı´nda forma giyemeyen arkadaşlarımızı burada birlikte hazırlayacağız. Çocuklarımızın biri başka yere biri başka yere gidiyor ve dağılıyorlardı, artık biz burada onları hazırlayıp Trabzonspor´a katkı sunacağız. TFF´nin de B takım projesi var ama Trabzonspor sağ olsun tercihini bizden yana kullandı" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Ertuğrul Doğan ile Celil Hekimoğlu, pilot takım anlaşmasını imzalayarak yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreninden görüntüler
-Ertuğrul Doğan ve Celil Hekimoğlu açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-01 16:23:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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