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Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4

DHA

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)-STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Murat Tuğberk, Anıl Usta
TRABZONSPOR: Uğurcan Peres, Denswil (Dk. 87 Umut), Bartra, Eren, Siopis (Dk. 78 Hamsik), Abdülkadir (Dk. 78 Doğucan), Yusuf (Dk. 46 Bardhi), Markovic (Dk. 72 Bakasetas), Visca, Gomez
YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah (Dk. 74 Kemen), Cardoso, Emrah (Dk. 77 Uzodimma), Mane (Dk. 85 İlhan), Thiam 
GOLLER: Dk. 3 Gomez, Dk. 51 Abdülkadir, Dk. 53 Bardhi (P) (Trabzonspor) Dk. 1 Emrah, Dk. 21 Thiam, Dk. 48 Mensah (P), Dk. 64 Mane  (Yukatel Kayserispor)
SARI KART: Gökhan (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla Kayserispor puanını 41'e yükseltirken, Trabzonspor 44 puanda kaldı.1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Emrah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
3'üncü dakikada Kayserisporlu oyuncuların pas hatasını değerlendiren Gomez, rakip yarı sahada kaptığı topla ceza sahasına kadar ilerledi. Gomez'in ceza yayının solundan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
21'nci dakikada Kayserispor bir kez daha öne geçti. Gökhan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, kaleci Uğurcan'ı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.
34'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Gomez ortasını yaptı. Markovic'in kafa vuruşunda top sol direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Markovic bir kez daha şansını denedi. Kaleci Bilal ayaklarıyla gole izin vermedi. 
48'inci dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mane, Bartra'nın müdahalesiyle yer kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışının kullanan Mensah, topu ağlarla buluşturdu: 1-3.
51'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşu savunmadan sekip Abdülkadir'in önüne düştü. Abdülkadir'in kale önünden vuruşunda top filelere gitti: 2-3
53'üncü dakikada ceza alanında topla buluşan Lazar Markovic vuruşunu yaparken Dimitrios Kolovetsios'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Bardhi topu ağlara gönderdi: 3-3
64'üncü dakikada bir kez daha öne geçti. Mensah, orta sahada yaptığı baskıyla topu kaptıktan sonra sol kanattaki Mane'yi gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.
Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi. YENİ YÖNETİMİN İLK MAÇINDA MAĞLUP
Trabzonspor'da olağanüstü kongrede seçilen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, dönemlerinin ilk resmi karşılaşmasında Yukatel Kayserispor mücadelesine ev sahipliği yaptı. Bordo mavili camianın yeni yönetimi, HangiKredi Ümraniyespor karşısında kaybedilen yenilmezlik serisinin ardından Adana Demirspor galibiyetiyle umutlanmıştı. Yeni yönetim kurulu resmi olarak evindeki ilk yenilgisini Yukatel Kayserispor maçında yaşadı.ORHAN AK İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇIKTI
Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında takımın emanet edildiği Orhan Ak, takımın başında sorumlu olarak son oynanan Adana Demirspor maçında çıkmıştı. Ertuğrul Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Ak, teknik direktör olarak ilk kez Yukatel Kayserispor maçında takımı yönetti. Geçici antrenör olarak oynanan Adana Demirspor'dan galibiyetle ayrılan Orhan Ak, teknik direktör olarak çıktığı ilk maçtan mağlup ayrıldı.
KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, tedavileri süren ve milli takımda olan oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gitti. Milli takımdan dönen Siopis ilk 11'de sahaya çıkarken, gribal enfeksiyon geçiren Bakasetas maça yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Marek Hamsik de iyileşmesine rağmen maça yedek kulübede başladı. Bordo mavili takımda tedavileri süren Trezeguet, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ve Naci Ünüvar kadroya dahil edilmedi. Orhan Ak, takımdan ayrılan Vitor Hugo'nun yerine stoperde Bartra-Denswil ikilisine şans verdi.
ALTYAPININ YETENEĞİ CEBECİ 11'DE
Trabzonspor altyapısından yetişen ve Orhan Ak yönetiminde A takım idmanlarına katılmaya başlayan Süleyman Cebeci, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. U19 takımında başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç golcü maça yedek kulübesinde başladı.
MARKOVIC'İN MÜCADELESİ ALKIŞLANDI
Trabzonspor'un devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, Kayserispor karşısında Trezeguet'in yerine sol kanatta görev aldı. Üst üste pozisyonlara giren, rakip savunmayı zorlayan ve 2 gol fırsatını değerlendiremeyen Markovic'in mücadelesi beğenildi. Maçın ikinci devresinde yerini Bakasetas'a bırakan oyuncu sahadan ayrılırken taraftarlarca alkışlandı.
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-01 18:21:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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