Trabzonspor - Kayserispor maçının ardından



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

ORHAN AK: KIRILMALAR PSİKOLOJİK

Müsabakayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, "Böyle bir Ramazan gününde taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Hiç istemediğimiz bir skor. Oyunun başında hiç istemediğimiz, beklemediğimiz bir oyun. Hayal kırıklığı yaşadığım, mutlu olmadığım bir ilk yarı vardı. Oyunun geneline baktığınız zaman bütün kırılmalar psikolojik olarak, kaçırdığımız goller, yediğimiz goller rakibin lehine oldu. İkinci yarı başında talihsiz bir şekilde gol yememize ve skorun 3-1 olmasına rağmen oyuncularımız geri dönmek için gayret gösterdiler. Skoru 4-3 de yapabilirdik ama kazandığımız topu çok basit bir şekilde kaybedince 5´e 2 kalarak gol yedik, bu da kırılma anının olduğu andı. Maçtan önce oyuncularımızla da konuştuk, doğru savunma yapan takım kazanacaktı, Kayserispor yaptı ve başardı. Hücumda çok üretken olduk, çok pozisyona girdik ama rakibin 4 isabetli şutu da gol oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"TAKIM, İÇİNDEN KAHRAMAN ÇIKARTIR"

Kayseripor karşısındaki performansın tüm sezonun özeti gibi olduğunu belirten Ak, "Önümüzdeki günler ve bir dahaki sene için bile çıkarılabilecek dersler var. Attığımız 3 gol, kaçırdığımız 4 ve 5´inci goller de plan dahilinde gelişen pozisyonlardı ama böyle durumları oyuncu olduğumuzda biz de yaşadık, oyuncu bir an önce hem takımın kazanması hem de özgüven kazanmak için duygusal anlar yaşayabiliyor, kahraman olmaya çalışıyor ama kahramanlar takım olduğun zaman çıkar. Takımlar, içerisinden kahraman çıkartır. Kendi başınıza çözmeye çalıştığınızda takım olamıyorsunuz, çözemiyorsunuz. Şampiyonluklar da böyle olunca gelmiyor. Önümüzde sezonun finali sayılabilecek zor bir deplasmanda MKE Ankaragücü maçı var. Yarından itibaren ona konsantre olacağız. Hatalarımızdan ders çıkartacağız, seneye Avrupa´da olmak için kupada yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"ABDÜLKADİR ÇOK CİDDİ ÇARPIŞMA YAŞADI"

Orhan Ak, müsabakada Abdulkadir Ömür ve Markovic'i oyundan almasına yönelik soruyu ise, "Abdülkadir´in sakatlığı oldu ve ayakta da duramıyordu. Lazar Markovic zaman zaman oyuna girdi çıktı, artık onun da temposu düşmeye başlamıştı. 4-3 geriye düştük, 70'inci dakikalarda sıcak bir oyuncuyla hücum hamlesi yaptık. Abdülkadir normalde çıkacak oyuncu değil ama çarpışması çok ciddiydi. Hatta kulübede de duramadı içeri gönderdik. Son dakikalarda üçlüye bile döndük, artık ikiliye dönmemiz gerekiyordu, sayısal olarak çoğalmamız lazımdı. Savunmayı aşamıyorduk, Lazar Markovic de kapalı savunmada üretebilen bir oyuncu değil, kazandığı zaman geniş alanda faydalı olabilecek bir oyuncu. Enis Bardhi, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas gibi set oyununu çözebilecek oyuncu koymayı düşündük ancak başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: 3 HAFTADIR İYİ ÇALIŞTIK

Müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok önemli 4 tane oyuncumuzu kaybettik. Bizle kalmak isteyenler, mücadeleye devam etmek isteyenler, çalışmalarımıza, antrenmanlarda yaptığımız çalışmalara bağlı kalmak isteyen oyuncularla sahaya çıkıp Kayserispor taraftarının izlemek istediği mücadeleyi, her zaman sonuna kadar ortaya koymak istiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi oldu. Gerçekten 3 haftadır iyi çalıştık. Farklı formasyonlarda sahada bulunduk. İlk yarı iyi işler yaptık. Çok basit hatalardan goller yedik ama oyuncularımız istediklerimizi yerine getirdiler. Savunma hamleleri yaparak maçı kazanmayı bildik, o yüzden çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Orhan Ak'ın açıklamaları

-Çağdaş Atan'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-01 20:03:35



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