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Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Bıçak götüren taraftarları yıl sonuna kadar men edebiliriz

DHA

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Bıçak götüren taraftarları yıl sonuna kadar men edebiliriz


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslerde, bıçak, falçata ve havai fişek bulunmasına ilişkin, "Eskisi gibi kardeşçe ve coşkulu bir maç izlensin diye gelmelerini biz istemiştik. Araçlarda bulunan bıçaklar bizi çok tedirgin ve rahatsız etti. Maça bıçak götüren taraftarları yıl sonuna kadar men edebiliriz" dedi.
Süper Lig'in 27'nci haftasında dün oynanan Trabzospor-Kayserispor maçını izlemek üzere kente gelen 250´ye yakın `Kapalıkale´ taraftar grubunu taşıyan otobüs ve minibüsten oluşan 10 araç, Maçka´daki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan rutin kontrollerde, sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan 2 otobüsün arka kısmına gizlenmiş olarak stada sokulması yasaklı olan çok sayıda bıçak, falçata, kesici alet ile havai fişek ele geçirildi. Kesici ve patlayıcı malzemelere el konulurken sorumlularla ilgili işlem başlatıldı.
Kayserispor yönetimince maça davet edilen taraftarlarda kesici alet yakalanmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaşanan olay nedeniyle yönetim olarak üzgün olduklarını söyledi.
"BIÇAKLAR BİZİ ÇOK TEDİRGİN ETTİ"
Taraftarların maça bıçak taşıma girişimine ilişkin konuşan Koç, "Taraftar grubu başkanı ile görüştüm. Otobüslerde kim varsa döndüklerinde konuyla ilgili yakından ilgilenecek. Dernek başkanı da üzgün, biz de üzgünüz. Eskisi gibi kardeşçe ve coşkulu bir maç izlensin diye gelmelerini biz istemiştik. Otobüs ve minibüslerden oluşan 10 araçla 250´ye yakın taraftarımız gelip tribünü doldursun istemiştik. Araçlarda bulunan bıçaklar bizi çok tedirgin ve rahatsız etti" dedi.
"TEPKİLİYİZ VE HASSASİYET GÖSTERİYORUZ"
Durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile de görüştüklerini anlatan Koç, "Konuyu sayın valimize de aktardım. Federasyon başkan vekili Müslüm Beye de konu aktarılmış. Biz de yönetim olarak kendilerine bilgi verdik ve maça bıçak götüren taraftarları yıl sonuna kadar men edebiliriz. Yarın bununla ilgili görüşme yapacağız. Bu duruma Kayserispor yönetimi olarak tepkiliyiz ve gerçekten hassasiyet gösteriyoruz. Trabzonspor yönetimi dün bizlere çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.
KARDEŞLİK MESAJI VERMİŞTİ
Dünkü maç öncesinde konuşan ve Trabzonspor ile Kayserispor arasında son yıllarda yaşanan gerilimin son bulması için gereken adımların atılacağını açıklayan Koç, "Hem Trabzon hem de Kayserispor camiasının birlikte olması, yine eskisi gibi dost olması gerektiğini düşünüyoruz. Trabzonspor ile kardeş takımız. Son birkaç yıldır, gelişen olayların ve kontrolden çıkan bazı açıklamaların açıkçası arkasında değiliz. Karşılıklı bu kırgınlıkların giderilmesi anlamında bu maçı fırsat olarak görüyoruz.Biz yeni yönetimde bunu açık ve net olarak ifade ediyoruz ki, Trabzon bizim kardeş takımımız" ifadelerini kullanmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-02 13:20:37

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