Trabzonsporlu taraftardan gülümseten tepki

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor taraftarı Muhammet Yılmaz, kentin işlek bölgelerine `Trabzonspor konuşmak yasaktır´ yazılı kağıtlar asıp, gönül verdiği takımın kötü gidişatına tepki gösterdi. Esprili tepkisi görenleri gülümseten Yılmaz, "Millet oruçlu, Trabzonspor´un da durumu kötü. Yorumlar daha sert olabiliyor. İnsanlar, kötü söz edip, orucu bozulmasın, zayıflamasın" dedi.

Trabzonspor, geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından bu sezon Süper Lig´de ve Avrupa maçlarında yaşadığı kayıplarla taraftarı hüsrana uğrattı. Bordo mavi renklere fanatikliğiyle bilinen Muhammet Yılmaz, takımın kötü gidişatını esprili bir şekilde protesto etti. Ramazan ayında oruç tutan taraftarların takıma sinirlenip küfür ederek oruçlarının bozulacağını düşünen Muhammet Yılmaz, kentin işlek caddelerine `Trabzonspor konuşmak yasaktır´ yazılı kağıtlar astı. Takıma esprili şekilde tepki gösteren taraftar, yazıları astığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yılmaz´ın, tanıdığı işletme sahiplerinden izin alarak duvarlara, yoldaki direk ve ağaçlara astığı yazılı protestosu gülümsetti.

`BU GİDİŞLE KİMSEDE ORUÇ KALMAYACAK´

Trabzonspor´un durumu nedeniyle takıma kötü söz ve tepkiler geldiğini söyleyen Muhammet Yılmaz, "Trabzonspor´umuz da Karadeniz gibi dalgalı. Geçen sene şampiyon olduk. Bu sene gidişat biraz kötü. Bu yüzden sürekli argo ve kötü yorumlar aldığımızı duydum. Gidişat kötü ama millet oruçlu. Bu sefer maç izlerken farklı şeyler oluyor, milletin orucu bozulacak dereceye geliyor. Bunu en azından daha güzel şekilde anlatabilmek amacıyla `Trabzonspor konuşmak yasaktır´ şeklinde pankartlar asmaya karar verdim. İnşallah yararlı olur. Çünkü bu gidişle kimsede oruç kalmayacak" dedi.

`HERKES TRABZONSPOR´UN HALİNDEN MUSTARİP´

Protesto yönteminin etkili olmasını umduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah etkili olur. İnsanların orucu bozulmasın, zayıflamasın. Tabii ki kendim için de konuşuyorum. Daha doğrusu inşallah Trabzonspor daha iyiye gider. Birkaç tane çıktı aldım. Toplu alanlarda, Trabzonspor´un daha çok konuşulabileceği yerlere bunları asma kararı aldım. Esnaf arkadaşlar da sağ olsunlar, durumu çok yadırgamadılar. Herkes Trabzonspor´un halinden mustarip. Asarken çok itiraz etmediler. Yorumlara bakınca, herkes benimle aynı fikirde gibi gözüküyor. Tepkim aslında şu, yeni bir yönetim var, oturmamış bazı şeyler var. Biz de her şeyin farkındayız ama iyi de oynasalar has olur" diye konuştu.

İşyerinin duvarına `Trabzonspor konuşmak yasaktır´ yazısı asılmasına izin veren Şaban Derman, "Yazıyı asan, esnaf arkadaşımızdır. İzin isteyince verdik. Komik de oldu. Sivri zekamız her zaman ön plandadır. Ramazan ayında Trabzonspor´u konuşmama kararı aldık ki, daha çok günaha girmeyelim diye. Trabzonspor yüzünden orucu unutur hale gelmiştik ama artık konuşmuyoruz" dedi.

`BİR TRABZONSPOR, BİR DE ORUÇ TUTULUR´

Arkadaşlarıyla sokaktan geçerken yazıyı görüp soran Eylül Cavrar, "Yazıyı görünce ilgimizi çekti. Trabzonspor konuşmak yasak da ne alaka dedim. Geri dönüp sorma isteği doğdu. İlgi çekici bir şey olmuş. Bu kentte bir Trabzonspor tutulur, bir de oruç tutulur. Onlar da oruç bozulmasın diye Trabzonspor konuşmak yasak demişler" ifadelerini kullandı.

İşyerinin karşısına yazı asılmasına izin veren Ali Kaçan da, "Oruçluyken Trabzonspor´u konuşmak istemiyoruz. Muhabbeti oldukça ister istemez küfür ediyoruz. Bu Ramazan ayı boyunca da Trabzonspor´u konuşmak istemiyoruz, çünkü günaha giriyoruz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhammet Yılmaz'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videodan görüntüler

-Muhabir Selay Saykal anonsu

-Trabzonspor konuşmak yasaktır yazısının asılı olduğu sokak ve caddelerden görüntüler

-Yazıyı asan Muhammet Yılmaz röportajı

-Muhammet Yılmaz'ın yazıları astığı anlardan görüntüler

-Esnaf röportajları

-Yazıyı görüp soran vatandaşla röportaj

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-03 10:40:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.