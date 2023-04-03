Trabzonspor´da Vitor Hugo ayrılığı resmileşti

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo´nun Bahia kulübüne transfer olduğu açıklandı.
Trabzonspor´da 2020 yılından bu yana forma giyen başarılı oyuncusu Vitor Hugo, Brezilya ekiplerinden Bahia´ya transfer oldu. Bordo mavili kulüp, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) açıkladı. Açıklamaya göre, Vitor Hugo'nun Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre; Bahia kulübü Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapacak.
Bu sezon Trabzonspor forması ile Türkiye Kupası ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 31 maça çıkan Vitor Hugo, bu sezon 3 kez gol atma başarısı göstermişti. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-03 13:20:49
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