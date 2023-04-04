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Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım

DHA

Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım


Selçuk BAŞARSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, `Millet Buluşması´ programına katılmak için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partisinin kurmaylarıyla birlikte Trabzon´a geldi. İmamoğlu, kürsüde hemşehrilerini selamlayarak, "Sizlere söz veriyoruz çok çalışacağız, milletimize layık olacağız. Önce seçimi kazanacağız sonra hep birlikte memleketimizi çok güzel günlere kavuşturacağız ve yüzüncü yılımıza yakışan günler olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Meydanı´nda kalabalığı selamlayan Kılıçdaroğlu ise "Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin huzura, beraber olmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdır, soldur dedik, birbirimizi öldürdük, bundan bıkmadık mı? Artık başı açık, başı kapalı diye kadınları ayırdık, bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum, söz, Trabzon'a söz, Türkiye'ye söz, bitireceğim ayrımcılığı. 85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız, beraber olacağız, birlikte olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Göreceksiniz, hayatın her aşamasında göreceksiniz; bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz" diye konuştu.
`EMEKLİLERİNİN HESABINA 15 BİN LİRA YATACAK´
Emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye vereceklerini vadeden Kılıçdaroğlu, "Geçen bir video yaptım, dedim ki emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek ikramiye, asgari ücret kadar olsun. 8 bin 500 lira eksik verdiler; Allah nasip eder cumhurbaşkanı seçildiğimde, önümüzdeki Kurban Bayramı´nda emeklilerinin hesabına 15 bin lira yatacak. Göreceksiniz siz bunu. Diyecekler ki parayı nereden bulacaksın; söz söz Bay Kemal o paraların tamamını bulacak, hiç endişelenmeyin. Para var; alacağım ve vereceğim. Kuruşu kuruşuna hesapladım, 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Helal para. `Nasıl getirirsin bu parayı diyorlar, uluslararası mahkemelerde nasıl kazanacaksın?´ diyorlar. Onlar benim devlet adamı olduğumu bilmiyorlar. Dünyanın hiçbir mahkemesi, bir devletin soyulmasına izin vermez. Davaları açacağız, paralar gelecek" diye konuştu.
`6 LİDER BERABERİZ´
"İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"İktidar olmanın yolu beraber olmaktan geçer. İktidar olmanın yolu kul hakkı yememekten geçer. Söylüyorum, kul hakkı yememekten geçer ve bütün Trabzonlu kardeşlerime sesleniyorum. Bakın biz beraberiz, 6 lider beraberiz. 6 lideri bir araya getiren demokrasidir. 6 lideri bir araya getiren kul hakkı yememektir. 6 lideri bir araya getiren yolsuzluklarla mücadeledir. 6 lideri bir araya getiren esnafın içinde bulunduğu durumdur. 6 lideri bir araya getiren, kişi başına gelirin sürekli düşmüş olmasıdır. 6 lideri bir araya getiren, bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik, beraberiz bu ülkeye hem adaleti getireceğiz hem gelir dağılımda dengeyi getireceğiz, kadın haklarını getireceğiz, gençlerin istediklerini yapacağız. Dolayısıyla kendimize, saraya değil halka çalışacağız.  Sizin için mücadele edeceğiz."
`DEVLETİN DİNİ ADALETTİR´
Türkiye´nin yeniden inşa sürecine girmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye yeniden inşa sürecine girmek zorundadır. Devletin kolonlarını kestiler, o kolonların yeniden inşa edilmesi lazım. Siyaset geçicidir ama devlet bakidir. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde kargaşa, haksızlıklar olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Devletin yeniden inşa edecekler, bir düzgün insanlar olması lazım; kul hakkı yememesi lazım. Herkese, her düşünceye saygı duyması lazım. Biz 6 lider bir aradayız, devleti yeniden inşa etmek istiyoruz. Sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunu öyle kullanın. Geleceğiz, tüm dünya görecek, nasıl Türkiye şahlanacak, bütün dünya görecek. Endişe etmeyin; hayallerimize yetişemezler, biz Türkiye'yi sadece bölgesinde değil, bütün Akdeniz'de, Akdeniz'in en önemli kenti, en önemli ülkesi ve en önemli üretim merkezi yapmak istiyoruz" dedi.
`SİYASET İYİLİKTE YARIŞMADIR´
Kılıçdaroğlu, "Bir sürü haksızlıklar yapılıyor şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor ama biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Her şeyi not ediyoruz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede göreceksiniz 6 lider bir arada, devleti bilerek, devletimize saygıyı duyarak, devletin karar organlarını yeniden inşa ederek mahkemelere siyasetin girmemesi, bakın 15 Temmuz´dan sonra Yenikapı´daki mitinge katıldım, dedim ki mahkemeye, kışlaya, camiye siyaseti sokmayın. Buralar siyaset yeri değildir, siyaset ayrı bir yerdir. Siyaset kötülükte yarışma değil, siyaset iyilikte yarışmadır ve biz bunu böyle yapacağız. Herkes bilsin" diyerek sözlerini tamamladı.
İmamoğlu tarafından üzerine adı yazılı 13 numaralı Trabzonspor forması hediye edilen Kılıçdaroğlu, bordo-mavililerle özdeşleşen kaskı da başına taktı.DHA-Politika Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2023-04-04 15:55:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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