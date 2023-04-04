Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)



ÖZYAZICI'NIN KABRİNE ZİYARET

Trabzon'da 'Millet Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden eski Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabrini ziyaret edip, ailesine taziyede bulundu. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, "Trabzonspor'u Trabzonspor yapan, sporda disiplini getiren, kararları ile sporun hem kalıcı olmasına hem gelişip büyümesine yol açan ve bir Trabzon markası yaratan önemli bir kişiydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir büyüğe sahip olmak; her aileye nasip olmaz. Rahmetli sadece Trabzon'un değil; spor dünyasının gönlünde yer alan önemli bir kişidir" dedi. Ekrem İmamoğlu da "Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer, Trabzonspor'un çok önemli iki şahsiyeti. Bugün; bu sevgi, bu ruh, bu fırtına varsa başlangıcı onlardır. Bu tür insanların anılması kıymetli. Bu tür ortamların da biraz daha abideye, anıta dönüşmesi mühim" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL

2023-04-04 16:13:07



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