Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESNAFI ZİYARET ETTİ

Trabzon'da 'Millet Buluşması'na katılıp, kabir ziyareti yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Yomra ilçesine geçti. Burada esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Yomra Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarı'nda kadın üreticiler ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na; eşlerine verilmek üzere renkli yazmalar hediye edildi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon

2023-04-04 17:22:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.