Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)



İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da bir otelde düzenlenen iftar programında partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim yeni bir sürece ve yeni bir başlangıca, kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Büyümek ve kalkınmak istiyoruz. Gencecik evlatlarımız geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, üreterek, kazanarak ve huzur içinde yaşayarak kendi ülkelerinde kalmalılar ve onun yolunu yordamını bulmalıyız. Bizim evlatlarımız geleceği yurt dışında arıyorsa her birimizin oturup düşünmesi lazım, sadece benim değil. Bu sorunun yanıtını kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. A partisi, B partisi demiyorum ama kendi vicdanımızda sorgulamalıyız. Bunu sorguladığımız andan itibaren doğruyu bulmuş oluruz. Bu bölgenin 2 stratejik ürünü vardır; çay ve fındık. Bunlar dışında üretilecek kitlesel bir ürün yoktur. Stratejik ürünün bölge açısında önemini bilmek ve bunun gelecek planlarının yapılması gerekiyor. Eğer burada fındık konusunda tekelleşme olursa, yabancı bir firma gelirse ve büyük kazançlar sağlarsa kimin alın teri kime verilmiş oluyor? Fındığın dünyadaki kullanım alanı 150 milyar dolarlık ciroya ulaşıyorsa ve dünyada fındık üretiminde Türkiye bir numaraysa ve biz 1 buçuk-2 milyar dolar gelir elde ediyorsak oturup düşünmemiz lazım. Biz üretiyoruz, başkaları kazanıyor" dedi. (DHA)Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR

2023-04-04 20:14:37



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