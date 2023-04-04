Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti

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Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü´ne 3-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde MKE Ankaragücü´ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1´lik skorla mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Abdullah Avcı´nın istifasından sonra, Ertuğrul Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı teknik direktör Orhan Ak, maç bitiminde Asbaşkan Zeyyat Kafkas´a istifasını sundu. Orhan Ak istifası sonrasında soyunma odasına girerek futbolcularla vedalaştı. Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun, Ak´ın istifasını kabul edeceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2023-04-04 23:37:04



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