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Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti

DHA

Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası´nda MKE Ankaragücü karşısında alınan 3-1´lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Orhan Ak, görevi bıraktı. Abdullah Avcı´nın istifası sonrasında bordo-mavili takımın emanet edildiği Ak´ın Trabzonspor kariyeri 27 gün sürdü. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Lig´de hayal kırıklığı yaşatan Karadeniz ekibinin Ziraat Türkiye Kupası´na da veda etmesiyle önünde hedefi kalmadı.
Şampiyonluğun ardından istikrarsızlıkla boğuşan Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı´nın ardından üçüncü ayrılık yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibi MKE Ankaragücü´ne 3-1 mağlup olup kupaya veda eden takımda teknik direktör Orhan Ak maç bitiminde istifa etti. Abdullah Avcı döneminde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Lig´de havlu atan Trabzonspor, Orhan Ak döneminde de son hedefini kaybetti.
TARAFTARLARA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ
Başarı hedeflenen tüm kulvarlarda havlu atan ve şampiyonluk yarışından da kopan Karadeniz ekibinde son umut olarak Ziraat Türkiye Kupası kalmıştı. Ankara ekibi karşısında sergilenen kötü oyun nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Orhan Ak´ın, tribünden kendisini istifaya çağıran taraftarlara yönelik tavrı da eleştiri aldı. Maç bitiminde soyunma odasına giderek futbolcularla vedalaşan teknik adam, Asbaşkan Zeyyat Kafkas aracılığıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan´a istifa ettiğini iletti.
"GÖNLÜM SİNEREK KALMADIM BURADA"
Müsabaka bitiminde basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayan Ak, takımda sorunların çözülemediğini belirterek, "Bu saatten sonra içeriden benim bile kalmamın doğru olacağını düşünmediğim için, hem takıma hem kulübe zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım. Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada üç haftada. Çünkü, Abdullah hoca istifa ettiği zaman, başkana da söyledim; 'Beraber geldik, beraber gideriz" dedi.
KARİYERİ 27 GÜN SÜRDÜ
Trabzonspor´a yardımcı antrenörü olarak katılan Orhan Ak, Abdullah Avcı´nın takımdan ayrılması sonrasında geçici antrenör olarak Adana Demirspor maçını yönetmiş ve bordo-mavili takımın rakibini 3-1 mağlup etmesiyle umut vermişti. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun ortak kararıyla sezon sonuna kadar takımda kalması teklif edilen Ak, teknik direktör olarak çıktığı Kayserispor karşısında yenilgi alarak taraftarın hedefi haline gelmişti. Takımın son umudu olan Ziraat Türkiye Kupası´ndan da elenmesiyle Orhan Ak´ın Trabzonspor kariyeri sona erdi. Geçici antrenör olarak 1, teknik direktör olarak 2 maça çıkan Orhan Ak´ın Trabzonspor kariyeri 27 gün sürdü.
TAKIMI EN AZ YÖNETEN ÜÇÜNCÜ HOCA
Geçen hafta yönetimle görüşüp sezon sonuna kadar anlaşan Ak, bordo-mavili takımın 35´inci hocası olarak tarihe geçti. Orhan Ak yanı sıra, hocası Abdullah Avcı´nın aksine Karadeniz ekibinde kariyeri kısa süren hocalar listesine girdi. Ak, bordo-mavili takımda görev yaptığı dönemde hiç maça çıkmayan Turgut Kural´ın 3 gün, 1 maça çıkan İhsan Derelioğlu´nun 8 günlük kariyerinden sonra 27 gün ve 3 maç ile takımı en az yöneten üçüncü hoca oldu.
AÇIKLAMALARI SORU İŞARETİ YARATTI
Orhan Ak´ın, MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada görev süresine yönelik dikkat çekici ifadeler de yer aldı. Doğan yönetiminin sezon sonuna kadar anlaştığı açıklanan Ak´ın basın toplantısında sarf ettiği, "Burada 2 buçuk senedir bir aile olduğumuz için rica ettiler. Daha uzun süreli bir teklifte de bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını, haftalık bakılması gerektiğini söyledim" ifadeleri akıllarda soru işareti bıraktı.
ERTUĞRUL DOĞAN ARAYIŞTA
Olağanüstü kongrede yeni bir sayfa vaadiyle göreve gelen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, çalıştığı ilk teknik adam olan Orhan Ak´tan istediğini alamadı. Maçın ardından yönetim kuruluyla Ankara´da acil toplantı yapan Ertuğrul Doğan yeni teknik adam arayışına girdi. Başkanlığının 10´uncu gününde ilk teknik direktörüyle yolları ayıran Doğan´ın yeni hoca bulunana kadar takımı İhsan Derelioğlu´na emanet etmesi bekleniyor.
"HEDEF BİTTİ, ORHAN GİTTİ"
Kentte yayın yapan gazeteler, Trabzonspor´un kupaya veda etmesine yönelik tepkilerini ve Orhan Ak´ın istifasını manşetlerine taşıdı. Bordo-mavilileri eleştiri bombardımanına tutan gazeteler, kupa yolunda yaşanan hayal kırıklığını, `Son kale de düştü, yanlışların neresinden başlayalım, başımız önde eve döndük´, Rezalet, Doğan, koca Trabzonspor´u amatör hocaya emanet etti kaçınılmaz son gerçekleşti´, `Hüsran´, `Fırtına havlu attı, takım ruhu kayboldu, hedef bitti Orhan gitti´ başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-05 10:09:41

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