Profesör Altunışık: 2000 öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Profesör Altunışık: 2000 öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda

DHA

Profesör Altunışık: 2000 öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem sonrası oluşturulan 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı' projesinde çalışma gruplarında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalara ağır yaptırımlar gelmesini beklediğini söyledi. Altunışık, "Değerlendirmelerin bu hafta cuma günü Sayın Bakanımızın katılımlarıyla bir noktaya gelip karara bağlanması bekleniyor" dedi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon şubesince, Kahramanmaraş merkezli depremde bölgede inceleme yapan uzmanların katılımıyla `Deprem semineri´ düzenlendi. Ortahisar Belediyesi konferans salonundan düzenlenen seminere belediye yetkilileri, inşaat mühendisleri ve öğrenciler katıldı. KTÜ´den Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doç. Dr. Murat Günaydın, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon şubesinden Hakkı Şahintaş, Bora Uğraşkan, Muzaffer Aydın, Sinan Aydın ve Furkan Yılmaz, seminerde deprem ve riskli binalar konularını anlattı. 
Açılış konuşmasını yapan İMO Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, Kahramanmaraş depreminin göz önüne alınarak, Trabzon´daki binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
'ORTA HASARLI BİNALARIN AĞIR HASARLI STATÜSÜNE ALINACAĞI KONUŞULMUŞTU'
Seminerde deprem ivme kayıtlarının değerlendirilmesini ve depremin betonarme binalardaki hasar durumlarını geçmişteki depremlerle karşılaştırmasını yapan KTÜ´den Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da, 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´ndan ağır yaptırımlar gelmesini beklediğini söyledi. Deprem bölgesindeki orta hasarlı kabul edilen 50 bine yakın binanın ağır hasarlı sınıfına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Altunışık, "Deprem olduktan sonra `Türkiye Ulusal Risk Kalkanı´ projesi kapsamında 13 tane kurul aktif olarak çalışıyor. Bu kurullardan hasar tespit komisyonu ve yeni yapım teknolojileri komisyonu birlikte görev alıyor. Bu görev kapsamında, normalde deprem olduktan belirli bir gün sonra bakanımızın açıklamalarıyla birlikte orta hasarlı binalarımızın ağır hasarlı bina statüsüne alınıp yıkılacağı konuşulmuştu. Bu gruplarda yaptığımız çalışmalarla birlikte buna bir yaklaşım geliştirilerek, hepsi yıkılmayıp, belirli kısımlarına güçlendirmeyle kurtarabilir miyiz diye haftanın her günü toplantılar yapıyoruz" dedi.
'CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK'
Şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için yapılan çalışma sonuçlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından kesinleştirilip duyurulacağını belirten Prof. Dr. Altunışık, "Değerlendirmelerin bu hafta cuma günü Sayın Bakanımızın katılımlarıyla bir noktaya gelip karara bağlanması bekleniyor. Bu karar kapsamında 3 aşamalı bir değerlendirmeyi dikkate alabiliriz. Burada 2000 yılından önce yapılan binalar için biraz daha kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı maddeler gelebilir, 2000 ve 2011 arası binalarda ön değerlendirme istenebilir. 2011 yılında Türkiye´de yapı denetim kanunuyla birlikte imalatların en azından iyi bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. 2011 yılından sonraki binalara ise performans analizleriniz yapılıp bunun sonucunda binalar güçlendirilebilecek düzeydeyse, güçlendirme yapılıp binaların kullanılmasına izin verilecek gibi görülüyor. Detayları tam netleşmedi. Umuyorum cuma gününe kadar netleşecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-05 20:20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da "deprem" konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "deprem" konulu seminer düzenlendi
Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo'ya başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu ...
Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı
Depremde bacağını kaybeden çocuğa akülü araç hediye edildi
YEREL HABERLER Depremde bacağını kaybeden çocuğa akülü araç hediye ...
KTÜ ve TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KTÜ ve TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
Doğu Karadeniz'den 3 ayda 385,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 3 ayda 385,8 milyon dolarlık ...
Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı
İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla ...
Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar ...
Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım
ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyeleri ürünlerini pazarda satışa sunuyor
YEREL HABERLER ÇAYDER Kadın Kooperatifi üyeleri ürünlerini pazarda ...
Down sendromlu Muhammet Kürşat, "zirve"ye çıkmak için çalışıyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Muhammet Kürşat, "zirve"ye çıkmak için ...
Kadın arkadaşını tabancayla yaralayıp, intihar etti
YEREL HABERLER Kadın arkadaşını tabancayla yaralayıp, intihar etti
KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ödülle döndü
YEREL HABERLER KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.