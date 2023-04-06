Üstte ibadet altta spor



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Ortahisar ilçesindeki Çamoba Merkez Cami'nin alt katı, çocuklar için eğlence ve spor salonuna dönüştürüldü. Camide dini bilgiler öğrenip, ibadet eden çocuklar, kalan vakitlerde alt kata inip, masa tenisi, bilardo, langırt gibi oyunlar oynayıp, gönüllü antrenör eşliğinde boks ve güreş yapıyor.

Çamoba Mahallesi'ndeki Çamoba Merkez Cami'nin imamı Ömer Terzioğlu, muhtar Osman Sivri ve cemaatle bir araya gelip, çocukların ilgisini artırmak için caminin alt katını değerlendirmek istedi. Ortahisar Belediyesi de hayırseverlerin ve cemaatin katkılarıyla caminin alt katını, eğlence ve spor salonuna çevirdi. Camide dini bilgiler öğrenip, ibadet eden çocuklar, kalan vakitlerde alt kata inip, masa tenisi, bilardo, langırt gibi oyunlar oynayıp, gönüllü antrenör eşliğinde boks ve güreş yapıyor. Oyun turnuvalarının düzenlendiği caminin alt katında, cemaat de çocuklara eşlik edip, vakit geçiriyor.

'ÇOCUKLARIMIZA CAMİYİ SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

İmam Ömer Terzioğlu, "Hayırseverlerimiz ile kendi aramızda para toplayıp, imece usulü burayı bu hale getirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz buraya geliyorlar. 'Hayat boşluğu kabul etmez' sözünden hareket ile çocuklarımızı gözetim altına almamız gerekiyor. Büyük ölçüde başarılı olduk. Çocuklar camiye geliyorlar. Beni arayıp, 'Hocam anahtar nerede, ne zaman gelirsiniz, aşağıya inebilir miyiz?' diyorlar. Bu, beni çok mutlu ediyor. Yatsı namazından çıkıp, cami cemaatimiz ile burada oynuyoruz. Sadece çocuklar değil; biz de burada vakit geçiriyoruz. Amacımız; çocuklarımızı burada geliştirmek. Çocukları, cemaate kazandırıyoruz. Hem de ibadetlerini yapıp, burada vakit geçiriyorlar. Çocuklarımıza camiyi sevdirmeye çalışıyoruz. Hem oyun oynuyorlar hem de ibadetlerini yapıyorlar" dedi.

'CAMİYE GELMEK İÇİN CAN ATIYORLAR'

Mahalle Muhtarı Osman Sivri de "Camimizin alt katı, atıl bir vaziyetteydi. Bu alanı böyle değerlendirmek istedik. Çocuklarımız cemaate katılmaya başladı. Çocuklarımız, torunlarımız evde camiye giden biri varsa hemen peşine takılıyor. Camiye gelmek için can atıyorlar. Burada güzel vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda camide namaz kılmayı, duaları ve Kur-an okumayı öğreniyorlar. Gözümüzün önünde oluyorlar. Birkaç eksiğimiz daha kaldı. Onları da hayırseverler tarafından tamamlamaya çalışıyoruz. Allah, herkesten razı olsun" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA BURADA BOKS ÖĞRETİYORUM'

Hafta sonları çocuklar için boks dersi veren eski milli boksör Gökhan Kazaz ise "Hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu alan, çocuklarımızı hem sporla hem oyunla hem de ibadetle bir arada tutuyor. Çocuklarımız, cami ile buluşturuluyor. Dini bilgileri öğretiyorlar ve onları sporla meşgul etmiş oluyorlar. Benim de kızlarım var. Sıkça camiye gelmek istiyorlar. Biz de burada sosyalleşiyoruz. Sporcuyum, boks antrenörüyüm. Çocuklara burada boks öğretiyorum. Onlar için eğlenceli oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-04-06 09:21:16



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