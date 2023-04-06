Trabzonspor'da ibre Sergen Yalçın'da



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da bu sezon tüm kulvarlarda yaşanan kayıplar nedeniyle yaprak dökümü yaşanırken, son ayrılan isim Orhan Ak ve ekibi oldu. Sezon bitmeden yeni yapılanma hazırlığında olan Karadeniz ekibinde teknik direktör olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi´nde saf dışı kalan, Süper Lig´de havlu atan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası´ndan da elenen Trabzonspor´da sular durulmuyor, ayrılık rüzgarı sürüyor. MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası görevi bırakan Orhan Ak´ın yanı sıra, maçtan 5 gün önce göreve başlayan yardımcı antrenör Kerem Yavaş, performans antrenörü Alper Aşçı ile Bilal Utku Alemdaroğlu ve analist Halil Cihan Ünal'ın sözleşmeleri de feshedildi. Ak´ın ekibine kısa süre önce dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu´nun ise görevinde kalması bekleniyor.

TAKIM İHSAN DERELİOĞLU´NA EMANET

Bordo mavili takıma yeni hoca arayışları hızla sürerken, 8 Nisan günü oynanacak Kasımpaşa maçında hoca olarak, scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacak. Bordo mavili kulübün emektarlarından olan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor´da göreve başlamadan önce, Alanyaspor maçında takımın başında yer almıştı. 2015 yılından bu yana Trabzonspor´da görev yapan Derelioğlu, Trabzonspor´da geçmişte yardımcı antrenörlük, Akçaabat Sebatspor, Karadenizspor, Kartalspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor´da görevler almıştı. Derelioğlu bugün bordo mavili takımla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

HOCA ADAYLARINDA SERGEN YALÇIN İSMİ ÖNDE

Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak´ın istifasıyla hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor. Adana Demirspor´u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük´ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor´u yöneten Çağdaş Atan´ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor. 22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan´ın, kısa sürede Sergen Yalçın ile resmi temasa geçmesi bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-06 11:23:54



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