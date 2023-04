Trabzonspor´da fırtına dindi; taraftarda 'ayrılık rüzgarı' kaygısı

Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu ile başlayıp, teknik direktör Abdullah Avcı ile süren ayrılık rüzgarı, takımın başına geçen teknik adam Orhan Ak´ın istifasıyla devam ediyor. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan taraftarlar, 1 ayda başkan ve 2 teknik adamın ayrılıkları karşısında şaşkına dönerken, bordo mavili takımları için kaygılanıyor.

Fırtınalı günler geçiren Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası olağanüstü kongrede yeni başkan Ertuğrul Doğan seçildi. Teknik direktör Abdullah Avcı´yla yolların ayrıldığı süreçte başkan Doğan´ın talebiyle takımın başına geçen Orhan Ak da, takımın MKE Ankaragücü maçında yenilip Ziraat Türkiye Kupası´na veda etmesiyle görevi bıraktı. Fırtınalı günlerin yaşandığı Karadeniz ekibinde 1 ayda başkan ve 2 teknik adamın değişmesi taraftarı gelecek günler için endişelendiriyor. Geçen sezon yaşanan şampiyonluğu mumla arayan bordo mavili taraftarlar, yeni teknik adamın bir an önce belirlenip gelecek sezona hazırlık yapılmasını istiyor.

`SERGEN YALÇIN BİZİ KURTARABİLİR´

Trabzonspor´da geçmişte de bu tür ayrılıkların yaşandığını söyleyen taraftar Kadir Kurt, "Başkanımızın ardından Abdullah hocamız, peşine Orhan Ak gitti. Bence, kulüpte değişmesi gereken kişinin Ertuğrul Doğan olduğunu düşünüyorum. Yeni hocamızın Sergen Yalçın olmasını istiyorum. Sergen Yalçın bence bizi kurtarabilir, çıkarabilir bu kötü durumdan" dedi.

`ORHAN AK´IN HOCA OLMASI DOĞRU DEĞİLDİ´

Taraftarlardan Baran Karadeniz de, şampiyonluğun ardından bu kadar büyük bir düşüş yaşanmasını beklemediğini belirtti. Abdullah Avcı´nın yardımcısı Orhan Ak´ın teknik direktör olarak kalmasının doğru bir karar olmadığını savunan Karadeniz, "Çok özel bir sezondan sonra böyle bir düşüş beklemiyorduk. Keşke olmasaydı. Taraftar olarak takımın gidişini iyi görmüyoruz. Orhan Ak´ın hoca olması doğru değildi. Gönlümüzden geçen Montella. Sergen Yalçın´ın da kimyası büyük ihtimalle uyar. Disiplinli bir hoca, takımı toplayabilir" diye konuştu.

`MÜCADELE EDECEK HOCA İSTİYORUZ´

Trabzonspor´un eskisi gibi hırslı oynamasını özlediğini söyleyen Abdullah Güven, "Son zamanlarda yapılan yanlış transferler, hocamızın değişip yardımcısının gelmesiyle son izlediğimiz maçta bizi çok üzmüştür. Başkanımıza güveniyoruz. En yakın zamanda bizim özlediğimiz Trabzonspor´u seyretmeyi arzu ediyoruz. Yeni hocanın yerli olmasından yanayız. İsim önemli değil. Bir mücadele edecek, Trabzonspor´un hırsından vazgeçmeyecek bir hoca istiyoruz" ifadelerini kullandı.

`MONTELLA VEYA GERARD OLABİLİR´

Bu sezon takımdan beklentileri kalmadığını söyleyen Semih Karadeniz de, "Abdullah Avcı´dan sonra Orhan Ak´ın da gitmesi lazımdı. Kupadan elendik. Hiçbir hedefimiz kalmadı. Takım olarak şu an beklentimiz yok. Büyük hoca gelmesi, takımın gençleşmesi, yabancıların çoğunun gitmesi, Süleyman Cebeci gibi yeteneklerin çoğalması lazım. Fenerbahçe´de Arda Güler örneği var. Trabzonspor´da da büyük potansiyeli olan genç oyuncularımız var. Onlara yönelip takımı yabancılardan kurtarmalıyız" dedi.

Trabzonspor´un yeni hocasının yabancı olmasını istediğini belirten Karadeniz, "Türk hocaların çok büyük başarısı yok. Belirli hocalar var. Fatih Terim var ama geleceğini düşünmüyorum. Yabancı hoca gelirse de Vincenzo Montella veya boşta olan Steven Gerard olabilir. Pirlo da olabilir ama geleceğini sanmıyorum. İyi bir düzen oturttu. Çağdaş Atan olabilir de Fatih Tekke için şu an sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

`AVCI GERİ DÖNSÜN´

Taraftarlardan Emre Hiçyılmaz da, "Abdullah Avcı´nın geri dönmesini istiyorum. Takımın gidişatı bu şekilde devam ederse daha kötü sonuçlara yol açacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

