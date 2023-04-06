Trabzonspor´da fırtına dindi; taraftarda 'ayrılık rüzgarı' kaygısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da fırtına dindi; taraftarda 'ayrılık rüzgarı' kaygısı

DHA

Trabzonspor´da fırtına dindi; taraftarda 'ayrılık rüzgarı' kaygısı


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu ile başlayıp, teknik direktör Abdullah Avcı ile süren ayrılık rüzgarı, takımın başına geçen teknik adam Orhan Ak´ın istifasıyla devam ediyor. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan taraftarlar, 1 ayda başkan ve 2 teknik adamın ayrılıkları karşısında şaşkına dönerken, bordo mavili takımları için kaygılanıyor.
Fırtınalı günler geçiren Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası olağanüstü kongrede yeni başkan Ertuğrul Doğan seçildi. Teknik direktör Abdullah Avcı´yla yolların ayrıldığı süreçte başkan Doğan´ın talebiyle takımın başına geçen Orhan Ak da, takımın MKE Ankaragücü maçında yenilip Ziraat Türkiye Kupası´na veda etmesiyle görevi bıraktı. Fırtınalı günlerin yaşandığı Karadeniz ekibinde 1 ayda başkan ve 2 teknik adamın değişmesi taraftarı gelecek günler için endişelendiriyor. Geçen sezon yaşanan şampiyonluğu mumla arayan bordo mavili taraftarlar, yeni teknik adamın bir an önce belirlenip gelecek sezona hazırlık yapılmasını istiyor.
`SERGEN YALÇIN BİZİ KURTARABİLİR´
Trabzonspor´da geçmişte de bu tür ayrılıkların yaşandığını söyleyen taraftar Kadir Kurt, "Başkanımızın ardından Abdullah hocamız, peşine Orhan Ak gitti. Bence, kulüpte değişmesi gereken kişinin Ertuğrul Doğan olduğunu düşünüyorum. Yeni hocamızın Sergen Yalçın olmasını istiyorum. Sergen Yalçın bence bizi kurtarabilir, çıkarabilir bu kötü durumdan" dedi.
`ORHAN AK´IN HOCA OLMASI DOĞRU DEĞİLDİ´
Taraftarlardan Baran Karadeniz de, şampiyonluğun ardından bu kadar büyük bir düşüş yaşanmasını beklemediğini belirtti. Abdullah Avcı´nın yardımcısı Orhan Ak´ın teknik direktör olarak kalmasının doğru bir karar olmadığını savunan Karadeniz, "Çok özel bir sezondan sonra böyle bir düşüş beklemiyorduk. Keşke olmasaydı. Taraftar olarak takımın gidişini iyi görmüyoruz. Orhan Ak´ın hoca olması doğru değildi. Gönlümüzden geçen Montella. Sergen Yalçın´ın da kimyası büyük ihtimalle uyar. Disiplinli bir hoca, takımı toplayabilir" diye konuştu.
`MÜCADELE EDECEK HOCA İSTİYORUZ´
Trabzonspor´un eskisi gibi hırslı oynamasını özlediğini söyleyen Abdullah Güven, "Son zamanlarda yapılan yanlış transferler, hocamızın değişip yardımcısının gelmesiyle son izlediğimiz maçta bizi çok üzmüştür. Başkanımıza güveniyoruz. En yakın zamanda bizim özlediğimiz Trabzonspor´u seyretmeyi arzu ediyoruz. Yeni hocanın yerli olmasından yanayız. İsim önemli değil. Bir mücadele edecek, Trabzonspor´un hırsından vazgeçmeyecek bir hoca istiyoruz" ifadelerini kullandı.
`MONTELLA VEYA GERARD OLABİLİR´
Bu sezon takımdan beklentileri kalmadığını söyleyen Semih Karadeniz de, "Abdullah Avcı´dan sonra Orhan Ak´ın da gitmesi lazımdı. Kupadan elendik. Hiçbir hedefimiz kalmadı. Takım olarak şu an beklentimiz yok. Büyük hoca gelmesi, takımın gençleşmesi, yabancıların çoğunun gitmesi, Süleyman Cebeci gibi yeteneklerin çoğalması lazım. Fenerbahçe´de Arda Güler örneği var. Trabzonspor´da da büyük potansiyeli olan genç oyuncularımız var. Onlara yönelip takımı yabancılardan kurtarmalıyız" dedi.
Trabzonspor´un yeni hocasının yabancı olmasını istediğini belirten Karadeniz, "Türk hocaların çok büyük başarısı yok. Belirli hocalar var. Fatih Terim var ama geleceğini düşünmüyorum. Yabancı hoca gelirse de Vincenzo Montella veya boşta olan Steven Gerard olabilir. Pirlo da olabilir ama geleceğini sanmıyorum. İyi bir düzen oturttu. Çağdaş Atan olabilir de Fatih Tekke için şu an sanmıyorum" ifadelerini kullandı.  
`AVCI GERİ DÖNSÜN´
Taraftarlardan Emre Hiçyılmaz da, "Abdullah Avcı´nın geri dönmesini istiyorum. Takımın gidişatı bu şekilde devam ederse daha kötü sonuçlara yol açacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Trabzonspor´un şampiyonluk kutlama hazırlıkları ve kutlamalardan görüntüler (Arşiv)
-Ahmet Ağaoğlu görüntüsü
-Abdullah Avcı görüntüsü
-Ertuğrul Doğan görüntüsü
-Orhan Ak görüntüsü
-Taraftar röportajları
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-06 13:34:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal ...
Trabzonspor'da ibre Sergen Yalçın'da
YEREL HABERLER Trabzonspor'da ibre Sergen Yalçın'da
Üstte ibadet altta spor
YEREL HABERLER Üstte ibadet altta spor
Profesör Altunışık: 2000 öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda
YEREL HABERLER Profesör Altunışık: 2000 öncesi inşa edilen binalara ...
Trabzon'da "deprem" konulu seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "deprem" konulu seminer düzenlendi
Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu Vitor Hugo'ya başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan annesi vefat eden eski futbolcusu ...
Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da kumar operasyonunda 5 kişi yakalandı
Depremde bacağını kaybeden çocuğa akülü araç hediye edildi
YEREL HABERLER Depremde bacağını kaybeden çocuğa akülü araç hediye ...
KTÜ ve TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER KTÜ ve TTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
Doğu Karadeniz'den 3 ayda 385,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den 3 ayda 385,8 milyon dolarlık ...
Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı
İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı
YEREL HABERLER İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla ...
Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Trabzon'un 3 aylık fındık ihracatı 186,7 milyon dolar ...
Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da hedef bitti, Orhan Ak gitti
Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Orhan Ak istifa etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da iftar ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (4)
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ...
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da ...
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (3)
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da konuştu:
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım (2)
Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: 85 milyonu kucaklaştıracağım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.