Trabzonspor´da altyapıdan 5 oyuncuyla sözleşme imzalandı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)-Trabzonspor, altyapısında oynayan ve A takımla birlikte idmanlara çıkan 5 oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor´un altyapısında yetişen kaleci Çağan Yılmazer, santrfor Engin Poyraz Efe Yıldırım, orta saha oyuncusu Mustafa Pınarcı, sol bek Rüzgar Eser Bostan ve sağ bek Oğuzhan Yılmaz ile yeni sözleşme imzalandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman´ın katıldığı imza töreninde oyuncular, kendilerini profesyonel yapan 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tören sonrası açıklama yapan Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, "Altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-06 16:28:02



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