

Selçuk BAŞAR/ ARSİN (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde ayaktayken başı üstgeçide çarpan Ahmet Saltık (45), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. RizeTrabzon istikametine seyir halinde 61 ADM 806 plakalı TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını, fark etmediği üstgeçidin beton bloğuna çarptı. Durumu fark eden TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Saltık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saltık'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsisi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Balıkçı teknesinin taşındığı TIR ise yoluna devam etti.

Öte yandan, kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; üzerinde tekne taşıyan TIR'ın üstgeçidi geçtikten sonra 200 metre ilerde durduğu yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Arsın Selçuk BAŞAR

2023-04-08 18:45:06



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