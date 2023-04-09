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'Bana Maviyi Anlat´ filmine duygusal gala

DHA

'Bana Maviyi Anlat´ filmine duygusal gala


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-GÖRME engelli Ayşe Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın´ın ilk kez kamera önüne geçip, başrol oynadığı, kadrosunun büyük kısmı down sendromlu ve engellilerden oluşan `Bana Maviyi Anlat´ adlı festival filminin galası Trabzon´da yapıldı. Filmin finaliyle, başrol oyuncusu Ayşe Tezgit ile izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Filmin yönetmeni Cemile Kırmızı Karadaş, "Aşk engel tanımaz. Bunu başarmaya ve farkındalık yaratmaya çalıştık. Engelli arkadaşlarımızın ödül aldıklarında kırmızı halıda yürümeleri benim için gurur verici olacak" dedi.
Görme engelli Ayşe Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın´ın ilk kez kamera önüne geçtiği, karanlık ve sessiz dünyalarında sıkışıp kalan iki genci ve birbirlerine duyduğu aşkla engelleri aşma mücadelesini anlatan `Bana Maviyi Anlat´ isimli festival filminin galası yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen geceye film ekibi, davetli sanatçılar, aileleri ve engelli bireyler katıldı. Kadrosunun büyük kısmında engelli ve down sendromlulardan oluşan filmde, işaret dili anlatımına da yer verildi. Filmin finaliyle birlikte başrol oyuncusu Ayşe Tezgit duygusal anlar yaşadı. Yönetmen Cemile Kırmızı Karadaş´a ve oyunculara sarılıp ağlayan Tezgit ve film ekibini salondakiler ayakta alkışladı.
FİLMİNİ ESİN KAYNAĞI GÖRME ENGELLİYE ADADI
Film gösteriminin ardından sahneye çıkan filmin senaristi ve yapımcısı Fatih Zaman, radyo programı yaptığı dönemde yayına bağlanan görme engelli Gencebay Alpaslan´ın 'Bana maviyi anlatabilir misiniz?' sorusundan esinlenerek yazdığını ve günün birinde film çekerse onu sahneye çıkarma sözü verdiğini söyledi. Filmini Gencebay Alpaslan ve tüm engellilere adayan Fatih Zaman´ın davetiyle sahneye çıkan görme engelli Gencebay Alpaslan, "Görme engelli olarak bir filme ve Fatih beye vesile olduysam ne mutlu bana" dedi.
`ENGELLİLER ÖNLERİ AÇILINCA HER ŞEYİ YAPABİLİRLER´
Filmin başrol oyuncusu görme engelli Ayşe Tezgit de, heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu, güzel bir tecrübe yaşadığını söyledi. Filmde duygulandığını belirten Tezgit, "Filmde ağladığım kısımlar da oldu. Hüzünlendiğim kısımlar da oldu. Ekibimiz çok güzeldi. İyi ki onlarla denk geldik. Aslında engellilere değil de normal insanlara benim bir çağrım var, engelliler önleri açıldığı zaman her şeyi yapabilirler. Engellilerin önüne engel olmayalım" diye konuştu.
`HAYALİM GERÇEKLEŞTİ´
İşitme engelli başrol oyuncusu Berk Aydın da işaret dili çevirmeninin yardımıyla, "Engelli insanlar sürekli mücadele etsin, hiç yerinde durmasın. Ben sürekli her yere başvurdum. Mankenlik ajansına, oyunculuk ajansına başvurdum. Benim hayalim gerçekleşti. Bence siz de hayal kurmalısınız mutlaka gerçekleşecektir. Fatma arkadaşımız da engelli ama o da oyunculuk yaptı, bence engel yoktur" ifadelerini kullandı.
`TAKDİRE ŞAYAN´
Galaya katılan oyuncu Sermiyan Midyat da, "Çok akıl yorulması, çok yürek yorulması gereken bir konu. Hem görme engellileri hem işitme engellileri hem de down sendromluları konu alan bir film. Uzmanlar eşliğinde yapılması çok takdire şayan tabii ki. Filmde onların yaşadığı zorlukların, bizlerin de onlara verebileceğimiz sonsuz katkının altı çok çiziliyor. Bu açıdan da çok değerli" diye konuştu.
`UMARIM BOL ÖDÜLLÜ BİR FİLMİMİZ OLACAK´
Filmin yönetmeni Cemile Kırmızı Karadaş da, "Projeye ilk imza attığımda `tam bana göre´ demiştim. Aşk engel tanımaz. Bunu başarmaya ve farkındalık yaratmaya çalıştık. Engelli arkadaşlarımızın ödül aldıklarında kırmızı halıda yürümeleri benim için gurur verici olacak. Umarım bol ödüllü bir filmimiz olacak. Türkiye´ye böyle bir film kazandırdığım için çok mutluyum. Herkes kalbiyle, gönlüyle hareket etti. Onlardan çok şey öğrendim, onlar da bizden çok şey öğrendi" dedi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-09 13:09:29

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