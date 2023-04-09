

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerindeyken başını üst geçide çarpıp hayatını kaybeden Ahmet Saltık (45), son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anına ait yeni görüntülerde, Saltık´ın, başını tekne üzerinde ayakta cep telefonuyla görüntü aldığı sırada arkasında kalan üst geçide başını çarpması yer alıyor.

Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı mevkiinde meydana geldi. RizeTrabzon istikametine seyir halinde 61 ADM 806 plakalı TIR'la taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını, fark etmediği üst geçidin beton blokuna çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Saltık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saltık'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için adlı tıpa kaldırıldı. Balıkçı teknesinin taşındığı TIR ise yoluna devam etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası Saltık için Yomra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeni Cami'de düzenlenen cenazede, taziyeleri ailesi kabul etti. Saltık, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Sancak Mahallesi´nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

TEKNE ÜZERİNDE ÇEKİM YAPIYORMUŞ

Öte yandan Saltık´ın tekne üzerinde ayakta cep telefonu kamerasıyla yolu ve çevreye görüntülediği sırada arkasında kalan ve fark etmediği üst geçide başını çarptığı ortaya çıktı. Bu arada kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Tekne taşınan TIR´ın gerisinde seyreden bir araçtaki yolcu, Saltık´ın başını üst geçide çarptığı kaza anını ve sonrasını anbean cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüde; tekne üzerinde arkası dönük, elinde cep telefonu ile görüntü çeken Saltık´ın aniden üst geçide çarptığı, sürücünün uyarılmasıyla TIR´ın durma, tekne üzerindeki diğer kişinin elini başının arasına koyarak şok yaşadığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-04-09 15:19:31



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