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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Beşiktaş maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor

DHA

Trabzonspor, Beşiktaş maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor


Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor´da yeni başkan Ertuğrul Doğan, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takıma teknik direktör arayışını sürdürüyor. İhsan Derelioğlu yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan bordo mavililer de, çalışmalarına bugün başlıyor.
Trabzonspor, istikrarsızlık, kötü saha sonuçları ve motivasyonsuzluğun gölgesinde sezonu bitirmeye çalışıyor. Süper Lig ve diğer tüm kulvarlarda hedefsiz kalınması, yeni başkan seçimi, 1 ayda iki teknik direktör değişimi yaşayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanmaya çalışıyor. Orhan Ak ve sonrasında göreve gelen İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı son 3 maçta da mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, ligin zorlu ekiplerinden Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde son oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında 2 gün izinli olan oyuncular, bugün yapılacak idmanla Beşiktaş mesaisine başlayacak. 
ÖDENEK VE HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takıma teknik direktör arayışını ise hala sürdürüyor. Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeden kesin sonuç alamayan başkan Doğan, listesindeki diğer isimlere yönelmek durumunda kaldı. Bir yandan futbolcu ve taksitli bonservisler için sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 250 milyon TL´lik ödeneği bulmak için mesai harcayan Doğan, camiayı yeniden hareketlendirmek için Beşiktaş maçı öncesinde yeni hoca arayışlarını hızlandırdı.
LİSTEYE GİREN YENİ İSİMLER
Abdullah Avcı´nın ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın, Fatih Tekke, Çağdaş Atan, Andrea Pirlo, Vincenzo Montella, Şota Arveladze gibi isimleri gündemine alan Trabzonspor, resmi temasta bulunduğu Sergen Yalçın´la uzlaşılamaması üzerine listesine yeni isimler ekledi. UEFA Avrupa Ligi´nde elendiği rakibi Ferencvaros´un hocası Stanislav Cherchesov´u da listesine yazan başkan Doğan´a son olarak Slaven Bilic ismi önerildi.
DOĞAN ACELE EDİYOR, MONTELLA SEZON SONUNDA
Adana Demirspor´la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vincenzo Montella´yı listesinin üst sıralarında tutan Başkan Doğan, Sergen Yalçın´la anlaşılamaması halinde sezon sonunda Montella ile masaya oturacak. Beşiktaş karşısında takımın başında yeni teknik direktör olmasını isteyen Başkan Doğan, hoca arayış mesaisini hızlandırırken, camianın huzursuzluğu nedeniyle, Sergen Yalçın veya farklı bir isimle uzlaşılması halinde Montella´yla görüşmek için beklemeyeceği belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-11 11:58:41

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