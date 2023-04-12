Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı



Selay SAYKAL/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı. Sahasındaki yenilmezlik serisi kaybeden Karadeniz ekibi, rakibi karşısında 3 puan alıp, yükselişe geçmek istiyor.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 16 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör İhsan Derelioğlu eşliğinde çalışan bordo mavililer, hazırlıklarını bugün ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek. İdman öncesinda takımın kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

FIRTINA MORAL ARIYOR

24´üncü haftada HangiKredi Ümraniyespor karşısında mağlup olarak sahasındaki 726 günlük yenilmezlik serisini kaybeden bordo mavililer, sonrasında oynadığı 3 maçın ikisinde de yenildi. Yenilmezlik serisini yeniden başlatmak isteyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş´a puan vermeyip moral bulmak istiyor.

BİLETLER SATIŞTA

Trabzonspor´un pazar günü oynayacağı Beşiktaş maçı biletleri bugün satışa çıktı. Takımın istikrarsızlığı nedeniyle tribünlerden uzaklaşan taraftarların, Beşiktaş derbisine ilgi göstermesi bekleniyor. 40 bin kişi kapasiteli tribünlerde 30 bin 244 bilet satılırken, 8 bin 198 bilet ise satılmayı bekliyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı biletleri, VIP Platinum 800 TL, VIP Gold 400 TL, VIP Silver 250 TL, Batı tribün 90 TL, Doğu tribün 75 TL´den satışa sunuldu. Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamında ise, kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı olmayacak. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlar biletini kulübe devretmeleri halinde, Yavru Fırtına, Güney ve Kuzey Kale Arkası koltukları 75 TL´den ayrıca satışa sunulacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-12 14:13:53



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