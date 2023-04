Uğurcan Çakır: A Milli Takım'da kesilmeyi hak etmiyordum

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)Trabzonspor´un kaptanı, kalecisi ve A Milli Takım oyuncusu Uğurcan Çakır, "A Milli takımda oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, yoksa milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmiyordum" dedi.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında evinde Beşiktaş´ı konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´da maçın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 16.30´da yapılan idman öncesi takımın kaptanı Uğurcan Çakır, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

`ÖZGÜVEN VE YARDIMLAŞMADAN UZAKLAŞTIK´

Takım içindeki uyumun başarısızlığa etkisi sorulan 27 yaşındaki kaleci, "Geçen sene takım olarak çok önemli başarılara imza atmıştık. Bu sezon da birçok arkadaşımız aramıza katıldı. Sezon başından itibaren uyum yakalamakta biraz zorlandık. Futbolda zor olabiliyor. Neticede bireysel bir spor değil. Kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu, güveninizi kaybettirtiyor. Takım olarak özgüven ve yardımlaşmadan uzaklaştık. Mental olarak şu dönemde biraz zorluklar yaşıyoruz" dedi.

`MAĞLUBİYETLER ÖZGÜVENİ DÜŞÜRÜYOR´

Beşiktaş maçı öncesinde takımın moralini değerlendirmesi istenen Çakır, "Arkadaşlarımızın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Birçok kez sahada iyi mücadele ettiğimiz anlar oldu. Abdullah hoca buradayken çok iyi maçlar oynayıp kaybetmiştik. Mağlubiyetler, bu durum özgüveni düşürüyor. Beşiktaş için konsantrasyonumuz var. Büyük maçlar başka oluyor ve herkes bu maçın motivasyonun, büyüklüğünün farkında. Bizim için bu maç kötü gidişata dur dememin fırsatı" diye konuştu.

`HERKESİN HATASI, YANLIŞI VAR´

Kötü saha sonuçlarının takım içerisinde ister istemez sorun yarattığını belirten Çakır şöyle konuştu:

"Kötü gidince ister istemez sorun arıyor. Ben Trabzonspor´da yaklaşık 200 maça çıktım. Hiçbir zaman takım arkadaşlarımın yanında durmaktan, savaşmaktan vazgeçmedim. Burada hiç kimseye suç bulmuyorum. Mağlubiyetler özgüvenimizi düşürdü ama takım arkadaşlarımın iyi niyetlerinden zerre kadar şüphem yok. Herkes en iyi şekilde hazırlanacak. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Geçen sezonun başından itibaren yönetimsel olarak, takım ve taraftar olarak beraberliğimizle başarı gelmişti. Şu anki durumda da herkesin yanlışı, hatası var. Taraftarımıza gelirsek, onlar da her zaman yanımızda, teşekkür ediyoruz. Onları mutlu etmek için mücadele edeceğiz."

`HEPİMİZ KÖTÜ GİDİŞİN SORUMLUSUYUZ´

Sezonun geride kalan kısmında aldıkları sert eleştiriler ve kendi performansındaki inişi çıkışlı sürecin sorulduğu Çakır, "Bu sezon Trabzonspor´da 5´inci sezonumu tamamlıyorum. 4 sezondur çok iyiydim. Bu sezon özellikle Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Şampiyonlar Ligi´nde içerdeki Kopenhag maçında sakat halde oynayınca sakatlığım daha da arttı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. O zaman sakatlığım ilerledi. Ayın 30´unda şampiyon olalı 1 sene olacak. Bence çok ağır eleştirilecek bir şey yok. Herkes kötüyse, siz de oluyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. Şampiyon olduğumuzda da tek başıma bir şey yapmamıştım, burada da tek başıma yapmıyorum. Hepimiz yönetim olarak, takım olarak, hoca ve taraftar olarak bu kötü gidişin sorumlusuyuz" şeklinde konuştu.

`GİTMEK İSTESEM SÖZLEŞMEMİ UZATMAM´

Transfer iddialarına bağlı olarak performansındaki düşüşün eleştirilere neden olduğu sorusu yöneltilen Çakır şunları söyledi;

"Avrupa hayalim her zaman var. Sözleşme uzattıktan sonra gitmek istiyor diyorlar. Bu çok ilginç. Gitmek istesem, sözleşmemi uzatmam. Birçok kez teklifler geldi ki başkanlarımız nasıl duruş sergilediğimi biliyorlar. Gitmek istiyor sözlerine gülüp geçiyorum. Trabzonspor beni satmak isterse onun menfaati neyse giderim sıkıntı yok ama başka türlü bir şey oluyorsa kalırım, Trabzonspor´a sorumluklarım var. Burada kalır ve futbol hayatım bitene kadar mücadele ederim."

`KİMSE BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL´

İhsan Derelioğlu´nun takımın motivasyonu ve psikolojine yönelik sözleri sorulan Çakır, "Futbola dönmeye ihtiyacımız yok, futbol oynuyoruz, futbol için çalışıyoruz. Her zaman futbolun içindeyiz. Biz sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz. Takım uyumu yakalanmayınca, arkadaşın sahada fazlasını vermeyince zor oluyor. Geçen sene tarihi sezondu ve hayatımda unutamayacağım, en iyi sezonlardan biriydi. Tabi ki futbola döneceğiz. Bu durumu düzeltmeye çalışacağız. Kimse bu durumdan yerlisi, yabancısı memnun değil. Yeni yönetim de geldi. İhsan hoca şu anlık başımızda" sözleriyle yanıtladı.

`BOZULAN ARKADAŞLIĞIN BAŞARISIZLIKTA ETKİSİ OLDU´

Takım içinde arkadaşlık ilişkilerinde problem olup olmadığı sorulan Çakır, "Takım uyumu olmayınca, birlikte zaman geçirmekten mutlu olmayınca, birçok kez `idman bitse de gitsek´ durumu oldu. Geçen sezon bunun çok güzel örnekleri vardı. Bu durumun sonuçlarla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Takıma çok oyuncu geldi, gitti. Sonuçlar iyi gelseydi uyum gelecek miydi, kestiremiyorum. Geçen sene gelen başarının en önemli sebebi arkadaşlıktı. Geçen seneki başarıda arkadaşlığın etkisi vardı, bu sene de arkadaşlığın başarısızlıkta etkisi oldu" sözleriyle açıkladı.

`VITOR´A ÇOK GÜVENİYORDUM´

Vitor Hugo´nun ayrılığı ve takımın savunma hattındaki değişikliğini değerlendiren Çakır, "Vitor´a saha içinde çok güveniyordum. Ne yapacağını anlıyordum. Hata yapacaksa bile nerede hata yapacağını kestiriyordum. O sezon Edgar ile birlikte çok iyi uyum yakalamıştık. İkisi Brezilyalı, Portekizce konuşuyorlardı. Ben de ikisini iyi analiz etmiş ve çözmüştüm, nerede hata yapabileceklerini anlıyordum. Geçen sene şampiyonlukta çok büyük emeği var, herkesin olduğu gibi. Vitor´a ben Trabzonspor´a kattıkları, verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Oynadığı her dakika da formanın hakkını vermeye çalıştı. Gerçekten insan olarak çok iyi biriydi. Tandem sürekli değişiyor. Umarım orijinal tandemi buluruz, yakında sezon bitiyor" dedi.

`A MİLLİ TAKIMDA KESİLMEYİ HAK ETMİYORDUM´

A Milli takımla ilgili konuşan Çakır, "A Milli takımda, oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, yoksa milli takımdaki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü milli takımda son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre ise, takımlarında oynayan oyuncular orada 11 oynadı. Yani çok anlayamadım açıkçası orayı. Oynamayı da bekliyordum. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim yine de" ifadelerini kullandı.

`KULÜBÜMÜZ GÖNDERMEK İSTERSE GİDERİM´

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Çakır, "Kulübün çıkarına göre neresi olursa orada oynadım. Hiç sıkıntı değil. Birçok teklif aldım ama kulübümüzün çıkarları doğrultusunda olmamıştı. Şimdi kulübümüz beni göndermek istiyorsa gelen teklife göre gidebilirim, hangi lig olduğu önemli değil, gidebilirim" sözleriyle tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Uğurcan Çakır´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

