Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü



Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, ligin 29´uncu haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. İlk yarım saati basın açık olan idmana sakatlıkların bulunan 7 oyuncu katılmadı.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında evinde Beşiktaş´ı konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´da müsabakanın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan idman öncesi takımın kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklama yaptı. Çakır´ın değerlendirmelerinin ardından saat 16.30´da yapılan idmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleşti.

DOĞUCAN İLE AYRI GÖRÜŞME

İdman öncesinde takıma geçen haftalarda dahil olan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ve Orhan Ak´ın yerine görevlendirilen teknik direktör İhsan Derelioğlu, basın mensuplarını karşıladı. Isınmayla çalışmasıyla başlayan antrenman sırasında teknik direktör İhsan Derelioğlu, Doğucan Haspolat ile özel olarak görüştü.

İDMANDA 7 OYUNCU EKSİK, ABDÜLKADİR´İN PARMAĞINDA ÇATLAK

Bordo mavililerin idmanında sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve ağrı bulunan Denswil, sol dizinde ödem ve ağrı olan Serkan, sağ baldırında kas spazmı yaşayan Hamsik, sol ayağına aldığı darbe nedeniyle parmağında çatlak oluşan Abdülkadir, her iki baldırında da kas spazmı yaşayan Markovic ile sağ hamstring kasında kas spazmı yaşayan Visca ile tedavisi devam eden Dorukhan idmana katılmadı. Sakatlığı atlatan Trezeguet ise kontrollü şekilde idmanda çalışma yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor idmanından görüntüler

- İhsan Derelioğlu'ndan detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2023-04-12 18:37:44



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