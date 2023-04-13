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Bakan Karaismailoğlu: Bütün gönüllere gireceğiz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Bütün gönüllere gireceğiz


TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün oyların hepsine talibiz. Bütün gönüllere gireceğiz, Trabzon´u yeniden fethedeceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki diğer AK Parti Trabzon milletvekili adayları Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Meryem Sürmen ve Zafer Ofluoğlu ile Ankara'dan geldiği Trabzon Havalimanı'nda partililerce meşalelerle karşılandı.
Diğer milletvekili adayları da partililere kısa bir selamlama konuşması yaptığı karşılamada kalabalığa seslenen Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon, Türkiye´nin Yüzyılı için doğru zamanda doğru adamla koşmaya var mısınız? İşimiz çok, zamanımız yok. 6-0´a hazır mısınız? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için koşmaya hazır mıyız? Trabzon vatanını, milletini seven, vatanına milletine aşık insanların şehridir. Bütün oyların hepsine talibiz. Bütün gönüllere gireceğiz, Trabzon´u yeniden fethedeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar hayal edilmemiş pek çok şeyi yapan Türkiye´nin; büyük, güçlü, lider Türkiye´nin peşinde koşmaya hep beraber hazır mısınız?" dedi.
'TRABZON, TÜRKİYE´NİN PARLAYAN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDECEK'
100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu "Vatanını ve milletini seven Trabzonlu hemşerilerimizle birlikte liderimizin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Trabzon´un sorunlarını biliyoruz, taleplerini biliyoruz. İcraatlarımızı en kısa zamanda göstereceğiz. Trabzon´da bugüne kadar çok iş yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmedi. Üstüne daha fazlasını koydu, koymaya da devam edecek. Trabzon Türkiye´nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Hep birlikte çalışacağız. 14 Mayıs´ta bütün dünyaya büyük bir ses vermeye hazır mısınız? Aynı motivasyonumuzla kapı kapı koşturacağız, koşturacağız. Sonunda büyük güçlü Türkiye´nin en büyük adımlarını bütün dünyaya hissettireceğiz. Kandil'deki teröristlerin işaret ettiği parmakları kırmaya hazır mısınız?" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon TRABZON, (DHA)
2023-04-13 01:52:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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