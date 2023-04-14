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İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız

DHA

İnce: Tarımı yeniden ayağa kaldıracağız


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu memlekette tarımı yeniden ayağa kaldıracağız, eğitimi yeniden yükselteceğiz, fabrikaların bacalarını tüttüreceğiz, fabrikalardan bereket fışkırtacağız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Trabzon'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, partisinin milletvekili aday tanıtım programına katıldı. Partililerin meşaleler eşliğinde karşıladığı İnce, iftar yemeği eşliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kendisine yönelik algı operasyonları yürütüldüğünü söyledi.
Türkiye´de tarımsal üretimi artıracaklarını söyleyen İnce, "Bu memlekette tarımı yeniden ayağa kaldıracağız, eğitimi yeniden yükselteceğiz, fabrikaların bacalarını tüttüreceğiz, fabrikalardan bereket fışkırtacağız. Şu ÇAYKUR var ya, dünyada ikinci bir örneği yok. Mesela düşünün, Türkiye´de 85 milyon insan yaşar. 85 milyonun 85´i de çay içer mi? İçer. Bir ürün düşünün, Trabzon´a bir dükkan açtın ve Trabzon´da kaç kişi yaşıyorsa hepsi o dükkandan alışveriş yapıyor. O dükkan zarar eder mi? Etmemesi lazım. Türkiye´de 85 milyon insan çay içiyorsa, ÇAYKUR zarar ediyorsa hırsızlık yapıyorsunuz demektir. İşte bu köhne düzeni yakacağız" diye konuştu.
'ÇOCUKLARINIZ TARİKAT YURTLARINA MUHTAÇ OLMAYACAK'
Ülkedeki ekonomik sorunları çözeceğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:
"Biz bu ülkede üreten Türkiye´yi kurarken huzuru getirmek, insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Geçinemiyor insanlar, emekliler geçinemiyor. Öğrenciler yurt bulamıyor, üniversiteleri kapatıyorsun. Esnaf siftah yapamıyor. Bu kötü gidişatı durdurmalıyız. Pasaportumuzun değeri yok, sınır kapılarında aşağılanıyoruz. Türkiye´de üretilen arabalarda ÖTV aracın fiyatının yarısını geçemeyecek. Bütçenin yüzde 2´sini tarımı desteklemeye ayıracağım, yüzde 5´ini Ar-Ge teşviklerine ayıracağım. Üniversite öğrencilerinin bursları asgari ücretin yarısı olacak. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Ucuz et yemek istiyorsan çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Bakın burada anneler var. Ben size 4 söz verebilirim. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek, balık yiyecek, ucuza yiyecek. Söz veriyorum iyi beslenecekler. İkinci sözüm, iyi okullarda okuyacak çocuklarınız. Özel okullara para vermeyeceksiniz. Üçüncü sözüm, üniversiteye gittiklerinde tarikat yurtlarına muhtaç olmayacaklar. Devletin yurtlarında kalacaklar, gözünüz arkada kalmayacak. Dördüncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde iş sahibi olacak çocuklarınız. Bunu beraber yapabiliriz."
İnce, programının ardından kentten ayrılmak üzere Trabzon Havalimanı´na geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-14 23:07:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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