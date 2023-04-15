Beşiktaş kafilesi Trabzon´da

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Beşiktaş, Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabaka için havayoluyla Trabzon´a geldi.
Süper Lig´in 29´uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu´nda karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 22 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon´a geldi. Havalimanı çıkışında bekleyen bir taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç´ın dışında Atiba Hutchinson ve Amir Hadziahmetovic de kafilede yer almadı.
Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş kafilesinin havalimanından çıkışı
- Şenol Güneş ile bir taraftarın fotoğraf çektirmesi
- Beşiktaş kafilesinin otobüse binişi
- Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-04-15 18:25:35
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