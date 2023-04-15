Beşiktaş kafilesi Trabzon´da



Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Beşiktaş, Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabaka için havayoluyla Trabzon´a geldi.

Süper Lig´in 29´uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu´nda karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 22 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon´a geldi. Havalimanı çıkışında bekleyen bir taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç´ın dışında Atiba Hutchinson ve Amir Hadziahmetovic de kafilede yer almadı.

Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş kafilesinin havalimanından çıkışı

- Şenol Güneş ile bir taraftarın fotoğraf çektirmesi

- Beşiktaş kafilesinin otobüse binişi

- Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-04-15 18:25:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.