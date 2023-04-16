Direğe çarpan hafif ticari aracın 18 yaşındaki sürücüsü öldü

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Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Araklı ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Deniz (18), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezi Sürmene kavşağı mevkinde meydana geldi. Osman Deniz yönetimindeki 41 ABA 347 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Deniz, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2023-04-16 11:09:37



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