Bakan Karaismailoğlu: Artık 50 yılı planlayan bir Türkiye var



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "20 yıldır yapılanlar ortada. Artık 50 yılı planlayan bir Türkiye var. Türkiye´nin hedefleri büyük. Bu hedefleri yapabilmek için son 20 yılda yapıldığı gibi güçlü bir irade ve güçlü bir lider gerekiyor. O lider de Recep Tayyip Erdoğan´dır" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon´da muhtarlarla iftar programında bir araya geldi. Karaismailoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ta dünyanın en büyük deprem afetinin meydana geldiğini, orada da muhtarların aracılığı ile bütün hanelere ulaştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, "Artık kendi kendine yeten alt sıralarda mücadele eden bir Türkiye yok. Mücadelenin en başında lider Türkiye hedefi var. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın sayesinde oldu. 20 yıldır yapılanlar ortada. Artık 50 yılı planlayan bir Türkiye var. Türkiye´nin hedefleri büyük. Bu hedefleri yapabilmek için son 20 yılda yapıldığı gibi güçlü bir irade ve güçlü bir lider gerekiyor. O lider de Recep Tayyip Erdoğan´dır" diye konuştu.

'BU ÜLKE TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ'

14 Mayıs´ta Türkiye´nin önemli bir karar vereceğini belirten Karaismailoğlu, "Ya son 20 yıldır terörle mücadele eden ve teröristlerin kafasına kafasına vuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devam edecek ya da karşısındaki zillet ittifakında teröristlerden buyruk alan görüş alan muhalefet iktidara gelecek. Maalesef bu ülke terörden çok çekti. Her evde bir şehidimiz var. Vatan söz konusuysa gerisi teferrattur. O yüzden mutlaka çok iyi düşünmemiz lazım. Terörle bağlantılı kişilerin bakan olabileceğinin konuşulduğu bir ortama geldik. Çok acı. Bunların sıfırlanması için 14 Mayıs çok önemlidir. Vatanımız bizim için kutsaldır. Biz bunları çok iyi biliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-04-16 21:14:14



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